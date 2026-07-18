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健康山城運動新場域 運動部補助興建苗栗市全民運動館開幕

聯合報／ 即時報導
運動部參事呂忠仁、苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市市長余文忠出席苗栗市全民運動館開幕。圖／運動部提供
運動部參事呂忠仁、苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市市長余文忠出席苗栗市全民運動館開幕。圖／運動部提供

2026世足賽

山城運動新地標「苗栗市全民運動館」今天（18日）開幕，運動部參事呂忠仁與苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市市長余文忠及地方各界貴賓一同出席開幕典禮。該館總經費約新台幣1億6159萬元，運動部核定補助1億元，呂忠仁指出，政府持續補助興建運動館及相關設施，打造全民友善的運動環境。

呂忠仁表示，苗栗縣政府重視縣民的運動需求，致力提升各項運動設施環境，依據《114年運動現況調查》結果，苗栗縣近三年的規律運動人口比例呈現增長的趨勢，希望苗栗市全民運動館開幕後，提供優質、安全、共融友善的運動空間，能夠吸引更多市民養成規律運動的習慣，一起享受運動帶來的健康與幸福。

苗栗市全民運動館為地上2層、總樓地板面積約2500平方公尺的全民運動館，館內設置綜合球場、體適能訓練中心、飛輪教室、TRX教室、舞蹈教室、韻律教室、桌球室及戶外攀岩區等多元運動設施，並規畫親子遊戲空間、無障礙設施及性別友善空間，提供全齡共享的運動環境，也是山城運動新地標。

運動部期盼這座兼具專業、友善及全齡化功能的全民運動館，提供全天候、安全舒適的運動空間，不僅滿足苗栗市民日常運動需求，更將成為推動全民運動、促進健康生活及促進社區交流的重要基地。未來也將持續攜手各地方政府，努力完善全民運動設施，推動社區運動、女性及銀髮運動、運動平權及運動科技應用，結合運動產業發展，落實健康臺灣願景，為大家打造全民共享、世代共好的運動環境。

苗栗市運動館體適能訓練中心設備完善。圖／運動部提供
苗栗市運動館體適能訓練中心設備完善。圖／運動部提供

苗栗市運動館綜合球場。圖／運動部提供
苗栗市運動館綜合球場。圖／運動部提供

苗栗 苗栗市 運動部

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