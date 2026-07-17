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排球／U18男排亞錦賽台灣不敵日本 再戰中國拚季軍

中央社／ 台北17日電

2026世足賽

在中國舉行的亞洲U18男子排球錦標賽，中華隊今天在4強戰以0比3不敵日本隊，無緣挺進冠軍戰，接下來將於18日再與地主中國隊正面交鋒、爭取第3名位置。

由雙箭頭張瑋修、翁郁盛領軍的台灣U18男排，昨天在8強戰以3比1力退泰國隊，睽違8年重返4強之列，同時搶下明年U19世錦賽門票，可惜今天在4強戰以0比3敗給實力不俗的日本隊，無緣晉級冠軍戰。

此役面對身材高大的日本隊，中華隊在首局開打後展現韌性，不僅一路與對手緊咬比分，甚至率先手握局點，沒想到在無法拿到關鍵分數的情況下，遭逼進「丟士」（Deuce）局面，加上又連丟2分，導致以24比26讓出。

第2局中華隊一開始仍與日本隊拚成拉鋸戰，只是中段突然陷入亂流，數度被連續得分攻勢壓制，讓分差瞬間擴大，再以16比25讓出，加上在背水一戰的第3局，中華隊仍未能及時找回節奏，終場就以19比25吞敗。

就算無法爭奪冠軍頭銜，不過中華隊預計於18日晚間再戰地主中國隊，尋求最佳第3名位置，兩隊曾在分組預賽正面對決，當時中華隊上演「讓2追3」逆轉秀，期盼再複製驚奇。

教練陳昭凱接受媒體採訪時表示，這批球員肯學、願意付出，而且具備團隊精神，遇到困難不會只想到自己，而是會互相鼓勵、補位，讓他相當感動。如今已經確定拿到U19世錦賽資格，期許球員不要有包袱，全力挑戰對手、享受比賽，不僅要保持相信的力量，更不要留下任何遺憾。

排球

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