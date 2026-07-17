日本羽賽／直落二擊敗印尼組合 許尹鏸、林芝昀闖女雙4強成僅存台將

BWF超級750系列的日本羽球公開賽，台灣女雙許尹鏸與林芝昀今天在8強戰，以直落二擊敗印尼組合庫蘇馬、普斯皮塔莎瑞，躋身4強之列，並成為台將僅存希望。

世界排名12名的台灣女雙組合許尹鏸、林芝昀，這次在日本公開賽展現絕佳狀態，不僅首輪扳倒第5種子的馬來西亞組合陳康樂、蒂娜（ThinaahMuralitharan），今天更克服印尼組合庫蘇馬（FebrianaDwipuji Kusuma）、普斯皮塔莎瑞（Meilysa TriasPuspitasari）的考驗，順利搶下4強門票。

就算過去兩度對戰全數吞敗，許尹鏸與林芝昀從首局開打後發揮韌性，不斷緊咬比分的情況下，終於在後段逮到機會，一舉連拿5分上演逆轉勝，順利以21比18先馳得點，接著，許尹鏸與林芝昀第2局在技術暫停後繳出強勢表現，如願擴大比分、提前奠定勝基，終場再以21比15奪勝。

年僅23歲的許尹鏸，從2023年起開始與林芝昀固定搭檔女雙，兩人曾在去年BWF超級500系列的海洛公開賽拿到亞軍，如今締造首闖750等級的女雙4強紀錄，接下來，許尹鏸與林芝昀將挑戰第6種子的韓國組合金慧貞、孔熙容，爭取女雙冠軍戰席次。

至於在混雙部分，率先登場的楊博軒、胡綾芳，與日本組合古賀輝、齋藤夏苦戰3局，可惜終場仍以14比21、21比17、13比21吞敗，而台灣第1混雙葉宏蔚與詹又蓁以5比21、17比21不敵世界排名第1的中國組合馮彥哲、黃東萍，雙雙止步8強。