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桌球／林昀儒平常心備戰名古屋亞運 拚攜手團隊奪牌
名古屋亞運進入最後準備階段，台灣「桌球一哥」林昀儒今天出席品牌活動時自評，狀態越來越好，期盼跟著隊友攜手奮戰，以平常心面對，達成站上頒獎台的目標。
名古屋亞運將於9月登場，台灣男子桌球代表隊由世界排名第7名的「沉默刺客」林昀儒領軍，搭配本季竄起的新星郭冠宏，另外還有馮翊新、徐絃家及洪敬愷等年輕戰力，日前更在世界桌球團體錦標賽摘下銅牌，替亞運奪牌注入一劑強心針。
值得一提的是，林昀儒為了在亞運專注拚單打、混雙、男團，因此選擇放棄男雙。他今天出席品牌活動接受媒體聯訪時表示，亞運賽程比較緊湊，想要把每一個項目努力調整好，並打趣說自己並非帶領團隊的人，而是大家一起為同一個目標努力，期許登上亞運頒獎台。
日本職業桌球聯賽T.LEAGUE將於25日在新竹縣立體育館舉行開幕戰，身披東京木下隊戰袍的林昀儒也會下場獻技。久違在台灣球迷面前比賽，他笑說，心情很興奮，但畢竟已經很久沒有在台灣打，感覺也有點緊張，「近年來台灣比較有國際性比賽，希望打出好的比賽內容」。
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