徒手攀10層樓「旋轉摩天輪」Red Bull運動員Ida搶在轉輪一圈前闖六關

你能想像，一座摩天輪也能變身成持續旋轉的障礙賽道嗎？Red Bull運動員、兩屆障礙賽（Obstacle Course Racing, OCR）世界冠軍Ida Mathilde Steensgaard於7月14 日在丹麥奧登斯港，挑戰一項由她親自參與設計、全球首座建造於旋轉摩天輪內部的障礙賽道，完成這項幾乎不可能的任務。

這座高達30公尺、約10層樓高的巨型摩天輪，Ida必須搶在完成一圈旋轉前，同時對抗高空、強風與不斷改變的平衡支點，接連突破六道高難度的體能關卡，最終歷經四次嘗試，以3分33秒完賽，成為全球首位征服「旋轉摩天輪」障礙賽道的運動員。

這次障礙賽道沿著高30公尺、直徑27公尺的摩天輪內外結構打造。整段路線包含「連續單槓」、「繩索攀爬」、「橫樑跳躍」、「攀岩牆」、「反向引體橫移」及「終極飛躍攀爬網」等六道障礙，全面考驗Ida的握力、爆發力、平衡感與臨場應變能力─且每項挑戰都得在摩天輪持續旋轉、身體重心不斷改變的情況下完成，Ida必須即時判斷抓點、踩點與起跳時機，並在摩天輪完成一圈旋轉前連續闖關。

這座巨型摩天輪原是丹麥知名夏日音樂節Tinderbox的招牌設施，這次特別移師奧登斯港的Tysklandskaj濱海區，改造成專屬障礙賽道。摩天輪轉動時，Ida在視覺上彷彿始終維持於相同高度，如同懸浮於空中的固定賽道上不斷前進，形成極具張力的高空畫面。這項全球首創的挑戰，靈感來自Ida於2024年跨年夜在布達佩斯看見一座摩天輪。

完成繩索攀爬後，Ida隨即衝向橫梁跳躍區，在持續旋轉的摩天輪上精準踩點，考驗下肢爆發力與平衡感。圖／Red Bull Taiwan提供

這項挑戰，是Ida肩部受傷後重返高強度運動的重要考驗，訓練期更與她征戰HYROX世界錦標賽的賽程緊密交疊─她在6月剛拿下HYROX世界錦標賽菁英組第八名，僅僅一個月後便緊接著挑戰這項全球紀錄。受天候不佳及排練時間有限影響，Ida在正式挑戰前始終未能一次串聯所有障礙，直到7月14日的第四次嘗試才成功完賽。她穿戴經認證的防墜安全吊帶挑戰全程，並由高空安全系統及專責人員提供防護。

談及本次挑戰，Ida坦言，實際難度遠超過原先預期：「這項挑戰包含速度、障礙、時間掌控、耐力與握力，幾乎所有能力都要同時運用，而最重要的還有恐懼感。所有元素集中在一起，中間完全沒有休息時間，我甚至感覺自己的肺像要被撕裂一樣。」