自行車／「富貴騎跡」邀全民騎遊皇冠海岸 9月12日從富貴角出發

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處推出「2026極點慢旅－富貴騎跡」主場活動，將於9月12日（周六）在富貴角風藝術營區熱鬧登場，即日起開放報名。今年活動以台灣極北點「富貴角燈塔」為品牌核心，規劃22公里「極點慢旅組」及73公里「富貴騎跡組」兩條路線，邀請車友從極北點富貴角出發，以自行車騎訪皇冠海岸經典海岸地質景觀、海灣風光、漁港聚落與在地特色商家，以低碳慢旅方式深度探索北海岸之美。

今年主場活動以「一日雙路線」滿足不同騎乘族群需求。22公里「極點慢旅組」適合一般民眾、親子及初階車友參與，路線從富貴角出發，前往白沙灣、淺水灣周邊景點的雙灣慢旅體驗為主軸，以悠閒步調感受海風、燈塔、漁港與地方人文魅力，體驗北海岸慢旅風情；首度推出的73公里「富貴騎跡組」，則提供熱愛挑戰的車友更具深度的騎乘體驗，路線自富貴角風藝術營區出發，行經野柳地質公園後折返，續騎金山、中角灣、石門洞、淺水灣、富基漁港、富貴角燈塔等代表景點騎行，串聯皇冠海岸最具代表性的地質景觀、海灣風貌及沿岸聚落，兼具運動挑戰與觀光體驗。

活動將於即日起開放報名，民眾可至活動報名網站查詢各組名額、報名費、報名禮、完騎紀念品、補給服務及活動辦法。今年除提供完善補給與完騎服務外，亦結合集章挑戰、完騎認證、皇冠海岸觀光圈消費券及在地特色體驗等內容，鼓勵車友完成騎乘後走訪在地特色商家與觀光聚落，讓自行車旅遊從「騎得精彩」延伸至「玩得深入、買得盡興」，帶動地方觀光與消費。

除了主場活動外，今年亦將推出「自主騎遊認證活動」，鼓勵民眾依照自己的節奏規劃騎乘行程，完成指定任務即可獲得專屬騎遊認證，並有機會兌換限定紀念品及參加抽獎。活動同步串聯皇冠海岸觀光圈合作店家及特色景點，打造全年皆可參與的自行車旅遊品牌，讓北海岸成為自行車旅遊愛好者一年四季都值得再訪的騎遊目的地。

北觀處表示，「2026極點慢旅－富貴騎跡」不僅是一場自行車活動，更是推動北海岸自行車運動觀光的重要品牌。透過整合皇冠海岸自然景觀、特色聚落、在地產業及觀光圈資源，打造兼具休閒、運動與深度旅遊的騎乘體驗，引領民眾以低碳、健康的方式認識北海岸豐富的自然、人文與地方特色。

北觀處誠摯邀請民眾9月12日一起相約富貴角，騎遊皇冠海岸，在迎風前行中欣賞北海岸壯闊山海景色、品味在地美食、走讀漁村文化，感受極北點獨有的慢旅魅力。相關活動資訊及報名方式，歡迎至北觀處官網及臉書粉絲專頁查詢。

迎風騎遊皇冠海岸。圖／北觀處提供