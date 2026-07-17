日本羽賽／不敵混雙世界第一 葉宏蔚／詹又蓁8強止步

BWF超級750系列的日本羽球公開賽今天展開各組8強爭奪，我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁遭遇嚴峻考驗，面對世界排名第1的中國大陸強敵馮彥哲／黃東萍，葉詹配最終僅對戰36分鐘就以5：21、17：21直落二敗下陣來，無緣4強。

葉宏蔚與詹又蓁今年曾攜手奪下全英公開賽冠軍，是我國本屆名古屋亞運的重點奪牌組合，今天迎戰大會頭號種子，雙方過去兩度交手「葉詹配」均落入下風。

首局開賽大陸組合隨即掌控節奏、攻勢凌厲，葉宏蔚／詹又蓁因未能及時進入狀況，讓對手以21：5輕鬆先下一城。次局重整旗鼓後，台灣組合開局一度取得領先，展現頑強韌性，不過仍在局中遭到一波6：0攻勢逆轉，即使局末對手手握多個賽末點時連續化解危機，最終仍難以逆轉，以17：21惜敗，止步8強。

至於另一組混雙楊博軒／胡綾芳，今天同樣陷入苦戰，在激戰3局後以14：21、21：17、13：21不敵地主日本組合古賀輝／齋藤夏。在單打與混雙相繼出局後，台將在本次日本賽的最後晉級希望，將由女雙林芝昀／許尹鏸獨撐大局，力拚4強門票。