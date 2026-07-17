拳擊／U19暨U23亞錦賽摘銀 翁語瞳心態調整更勝以往

亞洲U19暨U23拳擊錦標賽在印尼雅加達落幕，中華隊共摘下1銀6銅，其中U19女子65公斤級選手翁語瞳首度闖進國際賽決賽，獲得銀牌。翁語瞳說，此次比賽心態調整得比以往更好，能取得這樣的成績，十分開心。

本屆亞洲U19暨U23拳擊錦標賽於3日至16日在印尼雅加達GBK體育園區籃球館舉行，共有超過400名來自亞洲各地的選手參賽。中華隊此次共派30名選手出賽，包括U19男子10名、女子9名，以及U23男子6名、女子5名。

中華隊此次共摘下1銀6銅，U19組除翁語瞳奪銀外，男子組選手楊皓鈞及女子組選手蔡沛錞、曾安婍、王舒嫻均獲銅牌；U23男子組選手陳信宏、女子組選手郭怡萱均獲銅牌。

翁語瞳16日接受中央社採訪表示，首次參加國際賽時，由於不熟悉國際賽判罰方式，也不知道如何取得分數，影響比賽表現；返台後，她依照教練建議調整技術與打法，也加強相關訓練。

她說，這次來印尼比賽心態調整得比以往更好，場上先觀察對手打法，掌握對方後便更積極進攻；能取得這樣的成績，她感到開心，也認為自己將教練平時指導的內容發揮在比賽中。

教練王源祥指出，中華隊先前赴泰國參加國際賽後，返台進行整體調整；雖然備戰時間不長，選手還得兼顧課業，但這次整體表現超出預期，不少選手都展現調整後的成果，更有人闖進冠軍戰，他認為這對團隊而言是一項收穫。

翁語瞳的母親黃上娥向中央社記者表示，家人原本希望女兒以課業為重，但她始終堅持練拳，升上高中後仍兼顧課業、補習與訓練。黃上娥說，一路陪伴翁語瞳參加比賽，也見證她長期的努力，如今能在國際賽取得成績，讓家人感到欣慰。