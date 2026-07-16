排球／U18男排亞錦賽中華隊力退泰國闖4強 搶下U19世錦賽門票

在中國舉行的亞洲U18男子排球錦標賽，中華隊今天在8強戰以3比1力退泰國隊，不僅順利前進4強，並取得明年U19世錦賽門票，接著將與日本隊競爭冠軍戰席次。

中華男排在這次U18亞錦賽與中國、香港及印尼同組，隨著分組預賽前兩戰分別擊敗香港、印尼後，中華隊提前鎖定8強門票，接著面對衛冕軍中國更上演「讓2追3」逆轉秀，以分組龍頭之姿晉級，加上今天以3比1力克泰國隊，讓中華隊睽違8年重返4強之列。

此役首局開打後，中華隊打出不錯的氣勢，迅速取得穩定領先，並靠著對手發球出界「送分」，以25比18先馳得點，沒想到第2局在關鍵時刻連續丟分，甚至被化解2個局點後，與對手陷入拉鋸戰，所幸在精彩攔網得分下，再以32比30搶下，並手握聽牌優勢。

就算第3局遭到泰國隊以25比22逆轉，不過中華隊立刻在第4局找回狀態，尤其在扎實攔網、強力邊線攻擊下，占據領先位置，最後靠著翁郁盛的扣殺鎖定戰果，終場以25比22獲得勝利，如願躋身4強之列。

此役中華雙箭頭張瑋修、翁郁盛依舊繳出穩定表現，其中身高183公分的張瑋修轟進全隊次高26分，同時進帳全場最高5次攔網得分，而翁郁盛則拿到17分，雙雙扮演中華前進4強的關鍵角色。

中華隊順利晉級4強後，同時取得2027年U19男排世錦賽門票，接下來預計17日晚上與日本隊正面交鋒，爭取冠軍戰資格。