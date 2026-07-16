日本羽賽／許尹鏸、林芝昀組合 女雙輕鬆晉8強

台灣羽球女雙組合許尹鏸、林芝昀今天在BWF超級750的日本羽球公開賽16強，僅用25分鐘就以21比7、21比10輕取香港組合曾曉昕、呂樂樂，順利挺進8強。

許尹鏸與林芝昀從2023年開始搭檔女雙，生涯拿過4場等級較低的國際挑戰賽冠軍，不過2024年的超級500加拿大公開賽、2025年的超級500海洛公開賽，2人都攜手獲得亞軍，看得見進步。

今天許尹鏸與林芝昀首度對壘香港組合曾曉昕、呂樂樂，比賽一開打就呈現一面倒局勢，首局台灣組合開賽帶出9比2強攻，接著被對手拿2分後，又是一波11比1攻勢奠定勝基。

第2局戰況如出一轍，許尹鏸與林芝昀開賽又是9比2攻勢，隨後都至少保持6分以上的領先幅度，對手幾乎毫無招架之力，雙方來回拍數都不多，就讓台灣組合輕鬆取分直落2過關。

許尹鏸與林芝昀今年已參加14場世界羽球聯盟（BWF）賽事，其中5場打進8強，包括本週的日本公開賽在內，已是連續3站都闖進8強。

接下來許尹鏸與林芝昀的8強對手，將是印尼組合庫蘇馬（Febriana Dwipuji Kusuma）、普斯皮塔莎瑞（Meilysa Trias Puspitasari）。

至於另一組台灣女雙許雅晴、宋祐媗，則在16強苦戰61分鐘後，以16比21、21比18、10比21不敵大會第2種子中國組合賈一凡、張殊賢。