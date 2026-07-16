蔣萬安施政報告 綠營杯葛搭足球熱

台北市議會新會期開議，市長蔣萬安今天進行施政報告，報告前民進黨團提權宜問題，針對近日淹水、天坑、砍樹等議題輪番砲轟，高舉「淹水天坑加砍樹，萬安施政沒半步」標語抗議，並送上山蘇、足球、鏟子、紅黃牌等道具。

民進黨團總召王閔生表示，從上個會期到這會期其實才短短十幾天，市政問題連續不斷地發生，包括淹水、天坑、砍樹、颱風整備假等爭議，而蔣萬安表現出來的是治理無方、進退失據。

王閔生說，民進黨團今天正式表達對市政府嚴正的批判，並送「淹水天坑加砍樹，萬安施政沒半步」口號給蔣萬安，希望能拴緊螺絲。

台北市議會新會期開議，市長蔣萬安今天進行施政報告，市議員苗博雅質詢時指出，北市有府級「食品安全委員會」，市長蔣萬安依法是召集人，但上任以來15次會議中，蔣萬安卻缺席11次。並表示，蔣萬安要求別人前應先檢視自己，今天中央、地方沒有查到致癌超標油，大家都有責任要檢討，一根手指指責別人時，卻有三根手指要檢驗自己有沒有認真做好。

蔣萬安則回擊苗博雅，稱市府絕對讓民眾有知的權利，且北市府公開透明、沒有神隱、沒有蓋牌、沒有護航，並痛批行政院蓋牌，稱行政院承受不了輿論才公布毒油名單，「這不是護航什麼才是護航？」。

台北市議會新會期開議，台北市長蔣萬安今天進行施政報告，報告前民進黨團提權宜問題，針對近日淹水、天坑、砍樹等議題輪番砲轟，市議員簡舒培培（左）送給蔣萬安「遮羞傘」。記者胡經周／攝影

台北市議會新會期開議，台北市長蔣萬安今天進行施政報告，報告前民進黨團提權宜問題，針對近日淹水、天坑、砍樹等議題輪番砲轟，高舉「淹水天坑加砍樹，萬安施政沒半步」標語抗議。記者胡經周／攝影

台北市議會新會期開議，台北市長蔣萬安（右）今天進行施政報告，報告前民進黨團提權宜問題，針對近日淹水、天坑、砍樹等議題輪番砲轟，市議員陳賢蔚（左）給蔣萬安紅牌。記者胡經周／攝影