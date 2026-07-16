足球／FIFA首辦U15世界盃 中華足協規劃代表團選拔參賽

國際足球總會（FIFA）日前正式邀請各會員協會參與首屆「2026 FIFA U15 World Cup and Festival（2026年FIFA U15世界盃暨嘉年華）」，賽事將於10月22日至31日在亞塞拜然舉行，參賽資格為2011年1月1日至2012年12月31日出生之青年球員。中華民國足球協會表示，已著手規劃代表隊選拔、集訓及相關備戰工作，希望透過此次國際舞台，提供台灣青年球員更多國際競賽與交流機會。

本屆賽事為FIFA首次舉辦U15層級世界級青年賽事，以「人才發掘（Talent Identification）」及「球員培育（Player Development）」為核心理念，希望讓全球會員協會具潛力的年輕球員，能在高品質國際競賽中累積實戰經驗，並建立各國更完整的青年人才培育體系。

中華足協為鼓勵更多球員展現技術與創造力，本屆賽事將採8人制（8v8）競賽模式，透過調整場地尺寸、比賽時間及越位規則等設計，提升球員觸球機會與自主決策能力。所有參賽隊伍皆可於賽會期間進行多場比賽，讓青年球員在高密度競賽中累積實戰經驗，也作為未來銜接U-17世界盃等更高層級國際賽的重要基礎。

中華足協指出，青年球員培育一直是國家足球發展的重要基石。未來除持續完善各年齡層代表隊培訓制度，也將透過國內聯賽、國際交流及青年國家隊培育機制，協助球員逐步銜接U-17、U-20及成年國家隊，建立更完整的人才發展路徑，提升台灣足球整體競爭力。