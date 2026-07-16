卡廸那熱舞賽圓山花博炸裂周末開跳 嘻小瓜魔性唱跳、K-POP即播即跳頂尖對決！

颱風剛過，緊接著強檔「韓流」要炸翻圓山花博！街舞圈年度盛事第七屆「卡廸那NON-STOP熱舞賽」將於7月18至19日在台北圓山花博公園環形廣場強勢登場。今年賽事規格全面升級，不僅舞台規格擴大，主辦單位卡廸那更請出超豪華的神級評審團坐鎮，每年都吸引全台頂尖好手前來挑戰。開幕首日特別邀請到舞台實力與綜藝魅力兼具的編舞名師「嘻小瓜」坐鎮開場，他將融合流行K-POP Cover與卡迪那主題曲創意編排，更將現場唱跳魔性單曲「水晶晶」，以極具趣味與動感的演出瞬間沸騰全場，將為這場全台矚目的舞蹈盛宴拉開序幕！

今年全場最關注的焦點，絕對是自帶強大氣勢的「K-POP即播即跳」賽事。近年韓流舞蹈風靡Z世代，該組別一開放報名便即刻秒殺，足見年輕族群對韓流舞蹈的狂熱！這項賽事旨在考驗誰才是真正的「韓舞霸主」，現場DJ將隨機從60首熱門K-POP歌曲中截取片段播放。參賽者們不僅精心裝扮、自帶不輸韓星的巨星氣場，更得憑藉身體記憶一秒還原舞蹈，一旦出錯就當場淘汰，決賽時更準備了20首隱藏版魔王曲目來考驗選手極限，這場高張力的極速淘汰賽，勢必讓現場充斥緊張刺激的煙硝味，精彩程度絕對讓人目不轉睛。

除了緊張的K-POP對決，「卡廸那創意組」也是大看點。選手們將隨著超洗腦的卡廸那主題曲旋律，將舞步編排、服裝造型到搞怪道具的想像力發揮到極致，直接把比賽現場變成最歡樂的街舞Party！接續登場的還有考驗硬底子實力的國中小與高中排舞組，以及第二天火藥味十足的Battle組接力炸台。

不會跳舞也沒關係，卡迪那特別在場外規劃多種有趣的品牌互動關卡，就算不會跳舞也能輕鬆參加，只要現場完成任務，就能免費把好吃的卡廸那點心或精美禮物帶回家，有吃又有玩。這個週末，快約朋友衝一波圓山花博，跟著節奏嗨翻現場！