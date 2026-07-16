拳擊／U19暨U23亞錦賽 台灣新秀帶回1銀6銅

亞洲U19暨U23拳擊錦標賽今天落幕，中華隊共派出30名新秀「拳」力出擊，總計拿下1銀6銅，展現出未來的潛力。

亞洲U19暨U23拳擊錦標賽從7月3日到16日在印尼雅加達登場，中華民國拳擊協會派出30名潛力新秀，加上6名教練隨行，希望能幫助新秀站穩國際擂臺腳步。

本屆中華拳擊U19代表隊共有男子10名、女子9名，U23代表隊則有男子6名、女子5名，其中已經取得名古屋亞運資格的男子彭家豐、女子郭怡萱，則是以賽代訓征戰U23賽事。

最終郭怡萱獲得女子51公斤級銅牌，不過她在比賽中不慎顴骨撞到對手爆血，賽後縫了7針；教練柯文明賽後透露，傷勢都在控制中，不會影響到後續亞運賽事。

另外拿到U19女子65公斤級銀牌的翁語瞳是個學霸，就讀高雄小港國中時接觸拳擊，但課業和練習兼具，順利考上名校高雄女中，之後也沒有中斷拳擊之路，持續學業、補習、練習3線並進。

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘告訴中央社記者，這次代表隊的成績還算可以接受，未來還是要持續發掘中華拳擊的年輕好手，才不會讓中華拳擊陷入斷層。

他提到，從本屆賽事來看，很多國家都沒有派足夠的選手，一些量級的參賽選手都不多，這對於拳擊運動來說不是好事，但可能各國都有自己的考量點。

最終中華代表隊奪牌選手為U19女子組蔡沛錞銅牌、翁語瞳銀牌、曾安婍銅牌、王舒嫻銅牌，男子組楊皓鈞銅牌；U23女子組郭怡萱銅牌，男子組陳信宏銅牌。