日本羽賽／逆轉世界第6中國組合 葉宏蔚、詹又蓁勇闖8強

今年全英公開賽奪下台灣第一座混雙冠軍的寶島組合葉宏蔚／詹又蓁，今天日本公開賽第二輪上演精彩逆轉勝，面對世界排名第6的中國組合郭新娃／陳芳卉，且決勝局克服最多5分落後，最終在59分鐘大戰中後來居上，連兩場比賽都是先輸第一局再趕兩局，晉級最終8強。

葉詹配目前世界排名第10，今天和列第5種子的中國組合進行第5次交手，首局以11：21讓出，不過第二局即時調整，13：17落後下更打出連拿5分逆轉攻勢，以21：18扳平局數。

決勝局中國組合打出5：1的開局攻勢，兩度領先到5分，不過葉詹配11：16落後下急起直追，先追平比數，17：17多拍來回下嚴密防守再逼出中國組合掛網失誤，接續詹又蓁把握對手回球過短的機會球殺球得手，讓寶島組合取得19：17領先。

2分領先時，詹又蓁雖出現發長球出界失誤，葉宏蔚也出現失誤讓比分扳平到19：19，不過關鍵分逼迫對手掛網失誤，第一個賽末點台灣好手又以高質量小球讓陳芳卉回球沒過網，驚險以21：19收下對戰第2勝，挺進8強。

葉詹配晉級前，在第一球場打開場的另組寶島混雙楊博軒／胡綾芳也開出紅盤，以兩個21：16力退世界排名第4的泰國組合差蓬（Dechapol Puavaranukroh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran），兩組台將若能再闖一關就能在4強上演「寶島內戰」。