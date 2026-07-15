排球／U18男排亞錦賽中華隊逆轉中國 與泰國拚4強門票

在中國舉行的亞洲U18男子排球錦標賽，中華隊昨天上演「讓2追3」逆轉秀，不僅擊敗衛冕軍中國隊，更以分組龍頭之姿闖進8強，接下來將與泰國拚4強門票。

已經提前鎖定U18亞錦賽8強資格的中華男排，昨天與中國隊上演分組龍頭之爭，沒想到受到對手攔網牽制，讓中華隊進攻受阻，接連以20比25、15比25讓出，陷入0比2落後的絕對劣勢。

眼看即將無緣分組龍頭位置，中華隊從第3局靠著加壓發球與攔網帶動氣勢，搭配雙箭頭張瑋修、翁郁盛在關鍵時刻挺身而出，順利以28比26扳回一城，接著中華隊又利用快攻掩護，讓後排進攻屢屢突破防線，再以25比19將戰局逼進決勝第5局。

延續連追2局的氣勢，中華隊第5局在王禹喆關鍵攔網的帶領下，如願打破僵局，並逐漸掌握比賽節奏，最後由翁郁盛扣下致勝分，終場以15比13完成精采逆轉勝，同時贏得分組龍頭寶座，接著將對決泰國，爭取4強資格。

此役挹注全隊次高20分的翁郁盛賽後接受媒體採訪時表示，前2局全隊比較慢進入狀況，導致迅速被對手拉開分差，所幸第3局順利找回進攻節奏，最大關鍵是放慢步調，觀察對手防守改變進攻手段。

幫助豐原高商完成高中排球聯賽HVL連霸，同時是2025巴林亞青運國手的翁郁盛透露，希望傳遞永不放棄精神，帶領團隊朝著4強、甚至是頒獎台前進。