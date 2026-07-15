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田徑／田協潛優培訓隊赴鹿兒島移訓 秘書長王景成到場勉勵選手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國田徑協會「潛力優秀選手培訓隊」前往日本鹿兒島展開為期22天的移地訓練。圖／中華民國田徑協會提供
中華民國田徑協會「潛力優秀選手培訓隊」前往日本鹿兒島展開為期22天的移地訓練。圖／中華民國田徑協會提供

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<a href='/search/tagging/2/田徑' rel='田徑' data-rel='/2/112803' class='tag'><strong>田徑</strong></a>協會秘書長王景成（右2）到場位選手加油打氣。圖／中華民國田徑協會提供
田徑協會秘書長王景成（右2）到場位選手加油打氣。圖／中華民國田徑協會提供
為持續提升田徑競技水準以及扎根基層，中華民國田徑協會「潛力優秀選手培訓隊」，在日前前往日本鹿兒島展開為期22天的移地訓練，秘書長王景成也親自到場勉勵選手，並期待藉由這次訓練與國際交流機會，幫助選手提升技術能力、扎實基礎。

中華田徑青年潛優選手、教練、物理冶療師、代表團105人，日前前往日本鹿耳島「日本大福田徑訓練中心大隅」展開為期近3個星期的移地訓練，期盼透過完善的訓練環境及國際交流，全面提升選手競技能力。而田協秘書長王景成也親自到場加油、勉勵選手，培訓隊也受到鹿兒島長官大椅町的熱情支持。

田徑 鹿兒島 日本

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