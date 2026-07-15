聽新聞
0:00 / 0:00
田徑／田協潛優培訓隊赴鹿兒島移訓 秘書長王景成到場勉勵選手
為持續提升田徑競技水準以及扎根基層，中華民國田徑協會「潛力優秀選手培訓隊」，在日前前往日本鹿兒島展開為期22天的移地訓練，秘書長王景成也親自到場勉勵選手，並期待藉由這次訓練與國際交流機會，幫助選手提升技術能力、扎實基礎。
中華田徑青年潛優選手、教練、物理冶療師、代表團105人，日前前往日本鹿耳島「日本大福田徑訓練中心大隅」展開為期近3個星期的移地訓練，期盼透過完善的訓練環境及國際交流，全面提升選手競技能力。而田協秘書長王景成也親自到場加油、勉勵選手，培訓隊也受到鹿兒島長官大椅町的熱情支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。