田徑／田協潛優培訓隊赴鹿兒島移訓 秘書長王景成到場勉勵選手

9月將出征名古屋亞運的「一哥」周天成，日本公開賽以男單第6種子身分出賽，今天對世界排名25的愛爾蘭籍越南裔球員阮日爆冷出局，且第二局僅拿6分，小天失利也代表我國4名男單代表都在首輪止步。

2026-07-15 15:10