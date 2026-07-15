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日本羽賽／麟榤配連五站一輪遊 周天成首輪爆冷落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「麟榤配」王齊麟／邱相榤連五站一輪遊。 新華社
「麟榤配」王齊麟／邱相榤連五站一輪遊。 新華社

2026世足賽

9月將出征名古屋亞運的「一哥」周天成日本公開賽以男單第6種子身分出賽，今天對世界排名25的愛爾蘭籍越南裔球員阮日爆冷出局，且第二局僅拿6分，小天失利也代表我國4名男單代表都在首輪止步。

日本公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金95萬美元，今年在東京體育館進行，台灣選手共有19組參戰，昨天先登場的3名男單代表戚又仁、「左手重砲」林俊易和李佳豪都落敗。

世界排名第6的周天成成為男單僅存希望，今天和年輕10歲的阮日交手，首局一路落後，儘管從兩度6分落後追到19：19平手，但關鍵分沒掌握下以19：21讓出。第二局阮日在7：4領先下更打出一波11：0狂攻，拉開差距下以21：6獲勝，對戰4連敗後2連勝。

同樣是名古屋亞運國手的男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤也沒未過關，面對去年德國海洛公開賽決賽擊敗的印尼古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），大戰三局後以18：21、21：17、16：21落敗，連五站「一輪遊」。

麟榤配 周天成 日本 籃球

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