高球／全台首款冷氣空調球車亮相！國華球場科技管理打造服務新標準

從舒適、效率到草坪保護 一台球車開啟台灣高球智慧管理新時代

面對全球氣候變遷，高溫已逐漸成為台灣夏季的新常態，也讓高爾夫球場開始重新思考：如何在保留戶外運動魅力的同時，提供更舒適、更安全、更有效率的擊球體驗。北投國華高爾夫俱樂部今（15）日正式發表全台首款冷氣空調智慧高爾夫球車，除配備壓縮機冷氣空調系統外，更整合 Golface 智慧管理平台、電子圍籬、即時車輛定位、速度管理等功能，讓球車不再只是交通工具，而是提升會員體驗、球場管理與草坪保護的重要載體。

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示：「今天發表的不只是一台冷氣球車，而是一種新的會員體驗，也是一種新的管理思維。我們始終相信，創新的目的不是追求第一，而是創造真正的價值。」。

極端高溫成新挑戰 會員體驗也必須升級

近年夏季高溫屢創新高，炎熱天候已成為戶外運動的新課題。何麗純表示，國華一直希望成為『台北人的 Home Course』，因此當會員真正面臨高溫帶來的不適時，球場有責任思考如何改善整體體驗，而不是要求會員去適應環境。此次導入冷氣空調球車，不只是提升硬體設備，更首次將其列為會員專屬權益之一。凡會員與會員同組擊球貴賓皆可優先使用，希望讓會員從邀請朋友開始，就能一起感受到國華所重視的服務品質。

全台首款冷氣空調球車亮相！國華重新定義高爾夫會員體驗 科技管理打造球場服務新標準會員權益再升級。 北投國華高球場提供

不只是冷氣 更是全台智慧球車管理的新開始

除了舒適體驗之外，這次更大的突破，在於球車背後的智慧管理系統。全新球車同步搭載 Golface 智慧管理平台，可即時掌握所有球車位置與行駛狀態，管理人員能快速了解球場各洞擊球進度，若出現壅塞情形，可立即前往協助，加快整體擊球節奏，提升所有球友的擊球品質。此外，系統亦可設定電子圍籬，例如限制球車進入果嶺前五十碼或草坪養護區域，兼顧草坪保護與行車安全，降低球場維護成本。

國華球場冷氣空調高爾夫球車從設備升級到管理升級 打造台灣高爾夫新服務標準。 北投國華高球場提供

國際設計團隊打造 兼具美學與乘用車舒適體驗

此次亮相的新車由曾參與 BMW X3 設計的美國設計團隊操刀，以簡約新復古風格融合科技感與功能美學。車體由淳安電子旗下 Leroad 領鹿製造組裝，採用乘用車等級底盤調校及人體工學設計，配備四向調節動力方向盤、加寬舒適座椅、座椅加熱、雙手機無線充電及專屬冰桶等貼心配置。

國華球場冷氣空調高爾夫球車從設備升級到管理升級 打造台灣高爾夫新服務標準。 北投國華高球場提供

從設備升級到管理升級 打造台灣高爾夫新服務標準

近年來，國華持續推動會員制度改革、智慧管理及永續經營，今年更成為台灣首座取得 GEO Certified® 國際永續認證的高爾夫球場。此次導入冷氣智慧球車，也是品牌持續落實『挑戰現況，創造價值』的重要一步。何麗純表示，高爾夫球場未來的競爭，不再只是球道漂不漂亮，而是如何透過科技與服務，創造更好的會員體驗、更有效率的管理，以及更友善的球場環境。『今天，我們發表的不只是一台球車，而是希望重新定義台灣高爾夫球場的會員服務與管理模式。』