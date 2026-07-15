李洋打電競英雄聯盟PK羅廷瑋 允諾電競未來賽事經費增至3000萬

運動部李洋部長今日實地現勘台中市運動場館，第一站來到弘光科技大學電競館，深度了解國內電競產業發展現況，代除聽取校方簡報，更當場針對電競預算、專屬法案推動及產業鏈結合等關鍵議題進行深度交流；發現電競不只是年輕人的遊戲，更有不少銀髮老人參與諅中，李洋更允諾提高電競賽事預預算由目前400多萬增至近3000萬。

有趣的是，李洋與羅廷瑋在江啟臣的見證下，直接在電競館內以知名電競遊戲「英雄聯盟」展開PK友誼賽，兩人更以「運動部預算」作為趣味賭注，李洋最終發揮頂尖運動員的靈活身手與反應，小勝羅廷瑋，成功為運動部爭取到不少支持。

弘光科技大學電競館是中部大專校院中少數具備專業電競賽事、現場觀賽、賽事轉播及獨立對戰功能的專業場館，成為運動部長李洋南下台中市的第一站，李洋指出，弘光科技大學在電競運動、選手培養及賽事舉辦上的努力備受肯定。當場表示目前的電競推廣預算大約為400多萬元，但為提供選手更多舞台與發展機會，允諾明年將編列「Double再Double」的預算，預計將賽事經費提高至將近3千萬元。

立法院副院長江啟臣回憶起台灣電競的發展歷程時指出，大約在六、七年前電競產業剛起步時，立法院在法規、政策與預算上都面臨許多卡關，當時他對電競前景並不樂觀。然而，在幾乎沒有公部門資源支持的困境下，民間業界展現高度積極性，選手們更憑藉驚人實力站上國際舞台。

江啟臣說，「如果政府能把力道再加強，在政策、預算、場館及賽事舉辦上投與更多資源，台灣的電競絕對能邁向世界級。強調台灣擁有強大的科技、半導體及AI產業優勢，若將電競視為整體科技產業鏈的一環，將成為台灣在國際舞台上提高能見度的絕佳管道。也將持續向中央爭取，期盼未來能在台中再建置一座國際級的電競大場館，作為平時訓練與舉辦大型賽事的專業場地。

對於外界矚目的電競專屬法案，立委羅廷瑋指出，運動部對於單獨為電競制定「基本法」持保留態度。因為基本法的法律位階極高，若單獨為電競立法，可能引發足球、棒球、羽球等其他運動是否也需各自比照立法的疑慮。不過，民眾黨本周提出「電競促進法」草案，目前各委員的版本已陸續提出，李洋部長也對此議題高度重視。

運動部長李洋（左一）與立委羅廷瑋（右）在江啟臣的見證下，直接在弘光科大電競館內以「英雄聯盟」展開PK友誼賽，最後李洋小勝一盤。記者黑中亮／攝影

運動部長李洋與羅廷瑋在江啟臣的見證下，直接在弘光科大電競館內以「英雄聯盟」展開PK友誼賽，最後李洋小勝一盤。記者黑中亮／攝影