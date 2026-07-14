快訊

顧客至上？新版職場不法侵害指引增「奧客條款」 雇主應優先保護員工

考生笑了！115數乙解答一次看 計算量不大、最後仍有「魔王題」

下班帶傘！8縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

金門馬拉松邁向20周年開放報名 回娘家禮迎全國跑者

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
邁向20周年的金門馬拉松今天開放報名。記者劉肇育／攝影
邁向20周年的金門馬拉松今天開放報名。記者劉肇育／攝影

2026世足賽

邁入第20個年頭的經典戰地路跑賽事「金門馬拉松」，即將在2027年1月16日至17日盛大登場，金門縣政府今天日召開記者會宣布報名開跑，這場引領跑者穿越戰地風情與自然景觀的年度盛事，將以「金馬20、傳奇有您」為主題開跑，並自今天下午3點起分流開放報名。

站在20周年的重要里程碑，本屆金門馬拉松端出豐盛的「限定亮點」，最受跑者期待的完賽紀念酒，特別將往年的53度升級為「58度金門高粱酒」，象徵賽事歷經20年淬鍊後更顯醇厚；全馬與半馬選手還能獲得首度聯名的「20周年紀念悠遊卡鑰匙圈」專屬報名禮。此外，大會今年首度導入工研院開發的「Genraemon創意影片生成系統」，利用生成式AI為跑者打造動態賽道導覽，結合路線動畫與補給站資訊，用科技助跑者一臂之力。

賽事維持雙日賽制，16日由7000人規模的健康休閒組在金城體育場率先鳴槍；17日則由8800名競賽組選手於金馬聯合服務中心前廣場出發，挑戰沿途行經瓊林聚落、慈湖及環島南路戰備跑道的國際認證賽道。

為回饋忠實跑友，大會今年推出「回娘家禮」，跑者憑本屆號碼布及歷屆任兩屆完賽獎牌即可兌換專屬好禮。縣府也強調，針對跑者最關心的機位需求，將全力協調民航局與航空公司加開班機疏運，邀請海內外跑者元月齊聚金門，共同寫下下一個傳奇篇章。

馬拉松 金門

延伸閱讀

明日的餐桌開動 最高獎金15萬元！2026遠東SOGO永續飲食料理競賽 開跑

亞運／482名選手參賽 棒球隊徐若熙、古林睿煬、鄭宗哲都入列

亞運／林怡君8屆元老最資深 李洋選亮點：王齊麟每屆送走一搭檔

2026桃機體驗營15日開放報名 攜手華航、長榮、星宇推出三款限定行程

相關新聞

金門馬拉松邁向20周年開放報名 回娘家禮迎全國跑者

邁入第20個年頭的經典戰地路跑賽事「金門馬拉松」，即將在2027年1月16日至17日盛大登場，金門縣政府今天日召開記者會宣布報名開跑，這場引領跑者穿越戰地風情與自然景觀的年度盛事，將以「金馬20、傳奇有您」為主題開跑，並自今天下午3點起分流開放報名。

亞運高球／20年後再披國家隊戰袍 曾雅妮：感覺很奇妙

運動部今天公布2026名古屋亞運台灣代表團名單，其中高爾夫代表隊共有3男、3女參賽；而永遠的「微笑球后」曾雅妮則是相隔2...

亞運／林怡君8屆元老最資深 李洋選亮點：王齊麟每屆送走一搭檔

運動部今天公布名古屋亞運參賽名單，射擊老將林怡君將第8度參賽，也是今年代表團最資深選手，至於今年將改以「部長」身分參與亞運的李洋，在被問到這次名單亮點時，笑著點名「前搭檔」王齊麟，「他每一屆亞運都可以送走一位搭檔。」

亞運／參賽名單陷爭議運動部將檢討 李洋：未來主動公布準則

運動部今天公布名古屋亞運會參賽名單，共計有482名選手將競逐34種運動競賽，對於今年名單公布前夕包括衝浪、運動攀岩都出現資格爭議，運動部部長李洋表示，將在亞運結束後全面進行檢討，未來在確立原則後也將會主動發佈規定。

日本羽賽／全英冠軍逆轉勝 葉宏蔚、詹又蓁闖16強

屬BWF 750系列的日本公開賽今天點燃戰火，率先上陣的我國男單好手戚又仁落馬，剛在美國公開賽奪冠、加拿大公開賽摘銀的混雙組合劉廣珩／許尹鏸不敵地主名將渡邊勇大，不過另兩組寶島混雙楊博軒／胡綾芳和葉宏蔚／詹又蓁順利晉級，今年打下全英公開賽金盃的葉詹配更上演逆轉勝，後來居上挺進16強。

亞運／482名選手參賽 棒球隊徐若熙、古林睿煬、鄭宗哲都入列

2026年第20屆亞洲運動會（下稱亞運）將於今年9月19日至10月4日在日本愛知及名古屋舉行，預計舉辦43種運動競賽。運動部今天公布本屆我國各運動代表隊名單，總計將派出482名選手競逐34種運動競賽，代表團總人數超過700人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。