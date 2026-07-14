金門馬拉松邁向20周年開放報名 回娘家禮迎全國跑者

邁入第20個年頭的經典戰地路跑賽事「金門馬拉松」，即將在2027年1月16日至17日盛大登場，金門縣政府今天日召開記者會宣布報名開跑，這場引領跑者穿越戰地風情與自然景觀的年度盛事，將以「金馬20、傳奇有您」為主題開跑，並自今天下午3點起分流開放報名。

站在20周年的重要里程碑，本屆金門馬拉松端出豐盛的「限定亮點」，最受跑者期待的完賽紀念酒，特別將往年的53度升級為「58度金門高粱酒」，象徵賽事歷經20年淬鍊後更顯醇厚；全馬與半馬選手還能獲得首度聯名的「20周年紀念悠遊卡鑰匙圈」專屬報名禮。此外，大會今年首度導入工研院開發的「Genraemon創意影片生成系統」，利用生成式AI為跑者打造動態賽道導覽，結合路線動畫與補給站資訊，用科技助跑者一臂之力。

賽事維持雙日賽制，16日由7000人規模的健康休閒組在金城體育場率先鳴槍；17日則由8800名競賽組選手於金馬聯合服務中心前廣場出發，挑戰沿途行經瓊林聚落、慈湖及環島南路戰備跑道的國際認證賽道。

為回饋忠實跑友，大會今年推出「回娘家禮」，跑者憑本屆號碼布及歷屆任兩屆完賽獎牌即可兌換專屬好禮。縣府也強調，針對跑者最關心的機位需求，將全力協調民航局與航空公司加開班機疏運，邀請海內外跑者元月齊聚金門，共同寫下下一個傳奇篇章。