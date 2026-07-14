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亞運／20年後再披國家隊戰袍 曾雅妮：感覺很奇妙

中央社／ 台北14日電
曾雅妮入選亞運國手。 聯合報系資料照
曾雅妮入選亞運國手。 聯合報系資料照

2026世足賽

運動部今天公布2026名古屋亞運台灣代表團名單，其中高爾夫代表隊共有3男、3女參賽；而永遠的「微笑球后」曾雅妮則是相隔20年後再披亞運國家隊戰袍，她笑說：「真的很奇妙。」

名古屋亞運台灣高爾夫代表隊名單有男子選手王偉軒、洪健堯、詹世昌，女子選手則是曾雅妮、錢珮芸、徐薇淩；其中洪健堯在上屆杭州亞運獲得個人銅牌。

曾雅妮告訴中央社記者，隔了20年再度當亞運國手的感覺真的很奇妙，「還記得2006年我跟詹世昌都以業餘身分第一次參加杜哈亞運，到了2026年我們都變成職業選手參加亞運。」

曾雅妮說：「雖然LPGA也有以國家為單位的皇冠盃，但代表台灣參加亞運感覺還是很不同，加上亞運也有團體賽，大家更有同一個目標的感覺，將來很值得回味。」

為了備戰亞運，曾雅妮也將持續參賽，目前計畫參加LPGA蘇格蘭公開賽、英國公開賽，接著也會回美國再參加幾場比賽。

曾雅妮指出，現在最重要的課題，還是要把自己的身體顧好，尤其2週前腰又有點不舒服，剛好9月LPGA賽事本來就比較少，就能一邊備戰一邊調整身體狀態。

現年37歲的曾雅妮，除了相隔20年再披亞運國家隊戰袍外，還有個更遠大的目標，就是放在2028年洛杉磯奧運。

她笑說，2016年高爾夫重返奧運，她剛好錯過，接下來東京奧運、巴黎奧運也都因傷所苦，「現在可以恢復打球，當然還是會希望可以維持下去，畢竟都可以相隔20年又參加亞運，奧運也會是我接下來的目標。」

亞運 曾雅妮 徐薇淩

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