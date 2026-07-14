亞運林怡君8屆元老最資深 李洋選亮點：王齊麟每屆送走一搭檔

運動部今天公布名古屋亞運參賽名單，射擊老將林怡君將第8度參賽，也是今年代表團最資深選手，至於今年將改以「部長」身分參與亞運的李洋，在被問到這次名單亮點時，笑著點名「前搭檔」王齊麟，「他每一屆亞運都可以送走一位搭檔。」

今年名古屋亞運會我國將派出482位選手參加34種運動賽事，總代表團人數突破700人，過去在亞運奪下過3面銅牌的李洋，今年將以運動部部長的身分參與，強調將會透過政府的力量提供選手、教練最強後援。

射擊老將林怡君將第8度參賽，也是今年代表團最資深選手。聯合報系資料照

今年亞運我國以45歲射擊老將林怡君第8度參賽最為資深，但也不乏新秀參與，在上屆共計拿下13面獎牌的滑輪溜冰今年並未舉行的情況下，女子拳擊由林郁婷、黃筱雯、陳念琴領軍參賽，將會是重點奪金、奪牌庫，另外包括網球也將由一姊謝淑薇，以及連兩站大滿貫女雙都闖進到4強的梁恩碩也將登場，前高球世界球后曾雅妮也在暌違20年後重返亞運舞台。

另外包括女子舉重郭婞淳、男子體操唐嘉鴻、李智凱、射箭反曲弓湯智鈞、桌球林昀儒、鄭怡靜等奧運奪牌名將都將參賽，另外一個獎牌庫羽球在李洋「轉換身分」後，包括周天成將第五度參賽，全英公開賽男單冠軍林俊易、混雙冠軍葉宏蔚／詹又蓁也將力拚佳績。

在被問到今年亞運的亮眼名單時，李洋率先點名前搭檔，「王齊麟每一屆亞運都可以送走一位搭檔，周天成參加五屆，他在身為運動員是很棒楷模，不管是自律還是參賽意願，以這樣的高齡保持如此競技能力不容易。另外體操李智凱等人，都是我在國訓時並肩作戰的戰友，都是此次亞運的亮點。」