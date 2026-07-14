亞運名單陷爭議運動部將檢討 李洋：未來主動公布準則

運動部今天公布名古屋亞運會參賽名單，共計有482名選手將競逐34種運動競賽，對於今年名單公布前夕包括衝浪、運動攀岩都出現資格爭議，運動部部長李洋表示，將在亞運結束後全面進行檢討，未來在確立原則後也將會主動發佈規定。

名古屋亞運9月19日將正式開幕，我國代表團今年不僅有482位選手參賽，後勤團隊也持續擴大，運動部次長洪志昌表示，這次名古屋亞運代表團將設有兩個中繼站，除了團內設有10名隊醫外，中繼站也將會有5名隊醫以及護理師進駐，整個醫療團隊將有近50人。

李洋也以過來人身份分享，過去在代表團大概僅有7名隊醫的情況下，醫療團隊時常工作到半夜1、2點，隔天6、7點又要馬上上工，今年隊醫人數倍增，就是希望提供選手更完善的的後勤支援，「以前當選手的時候只要想辦法獲得佳績，現在是想辦法服務好選手，怎麼樣運作讓後勤團隊、員額更多，真的是注重在後勤。」

李洋強調不希望運動部成立只是讓愈來愈多選手奪牌，而希望的是全民參與運動，走上運動這條路，亞運成績好壞就由運動部承擔，「現在就是哪邊做不好，未來改善就好，今年要換個方向，政府要好好當後盾，成績好壞由運動部承擔。」

談到今年亞運名單公布前夕，包括衝浪與運動攀岩都爆發資格爭議，李洋也直言，「體育署在113年4月的時候啟動亞運培訓，並函知各個協會制度，至今已經公佈並執行兩年多，那確實很難在今年亞運前臨時進行變更。」他也坦言當年訂定如此規定一定有他的時空背景，但如果以目前的狀況來看是否符合時宜，確實有討論空間，運動部也將會在亞運結束後主動邀請運動專業人士、協會、教練、選手，來進行未來的討論以及相關原則的制定，並主動對外公布。

洪志昌也透露，這屆名古屋亞運在人數控制上有很多不一樣，很多競賽與資格取得也做了一些調整，如果依照以往是亞運透過協會報名就可以參賽的方式，名古屋亞運我國將可以報到1100多人。未來運動部也將會針對有舉辦資格賽的運動種類，以及其他資格取得辦法一同納入檢討。