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日本羽賽／全英冠軍逆轉勝 葉宏蔚、詹又蓁闖16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
日本公開賽開打，葉宏蔚／詹又蓁在先失1局下連扳2局逆轉泰國組合闖進16強。 新華社
日本公開賽開打，葉宏蔚／詹又蓁在先失1局下連扳2局逆轉泰國組合闖進16強。 新華社

2026世足賽

屬BWF 750系列的日本公開賽今天點燃戰火，率先上陣的我國男單好手戚又仁落馬，剛在美國公開賽奪冠、加拿大公開賽摘銀的混雙組合劉廣珩／許尹鏸不敵地主名將渡邊勇大，不過另兩組寶島混雙楊博軒／胡綾芳和葉宏蔚／詹又蓁順利晉級，今年打下全英公開賽金盃的葉詹配更上演逆轉勝，後來居上挺進16強。

葉詹配目前世界排名第10，今天碰世界排名16的泰國組合帕克卡波（Pakkapon Teeraratsakul）／莎希莉（Sapsiree Taerattanachai），首局5：5被對手連拿4分後就一路落後，15：21讓出；第二局雙方激戰到17：17，葉詹配關鍵時刻連拿3分，以21：19扳平局數。

決勝局葉詹配7：4領先下被對手拉出連拿8分的逆轉攻勢，所幸9：13時回敬一波連下6分猛攻，儘管比賽尾聲兩度被追平，最終仍在19：19時挺住壓力，最終以21：19取得對戰泰國2連勝，下戰將碰列第5種子的中國組合郭新娃／陳芳卉。

楊博軒單日兩戰，上午先和混雙搭檔胡綾芳以21：15、21：19拍下馬來西亞組合陳堂傑／辛依文，晚上將和男雙夥伴李哲輝出戰印度組合。

日本公開賽總獎金95萬美元，寶島好手共有19組人馬參戰，男單率先登場的戚又仁錯過首局17：13優勢，最終以19：21、16：21敗給馬來西亞梁峻豪，今天包括「左手重砲」林俊易和李佳豪也將上陣，「一哥」周天成將在明天登場。

葉宏蔚 日本 劉廣珩

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