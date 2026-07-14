名古屋亞運482名選手參賽 棒球隊徐若熙、古林睿煬、鄭宗哲都入列

2026年第20屆亞洲運動會（下稱亞運）將於今年9月19日至10月4日在日本愛知及名古屋舉行，預計舉辦43種運動競賽。運動部今天公布本屆我國各運動代表隊名單，總計將派出482名選手競逐34種運動競賽，代表團總人數超過700人。

本屆代表隊由多位知名選手領軍，包括拳擊林郁婷、陳念琴、黃筱雯，舉重郭婞淳，柔道楊勇緯，體操李智凱、唐嘉鴻，射擊則有已參加8屆的林怡君，以及楊昆弼、李孟遠等人。羽球代表隊除了五度征戰的周天成及三度征戰的王齊麟外，也包括剛於BWF超級1000系列賽奪男子單打冠軍的「左手重砲」林俊易，以及摘下混合雙打冠軍的葉宏蔚、詹又蓁等人。輕艇項目則由上屆杭州亞運寫下歷史的賴冠傑、張筑涵再度披掛上陣；游泳由上屆杭州亞運為我國奪下男子蝶式首面獎牌的王冠閎領軍；高爾夫則迎來曾雅妮重返亞運舞台。

桌球代表隊由林昀儒、鄭怡靜領軍，擊劍代表隊包括陳弈通、李讓等好手，其中李讓甫於亞洲擊劍錦標賽銳劍個人賽摘下銀牌，表現備受期待；女壘代表隊上個月剛成功取得2027年世界盃決賽資格，將延續亮眼表現，力拚亞運佳績。棒球項目則召集多位旅外選手，包括徐若熙、古林睿煬、王彥程、孫易磊、莊陳仲敖、林昱珉、鄭宗哲、潘文輝等人，與中職及業餘成棒各隊好手組成，展現堅強戰力。

值得一提的是，電子競技是本屆我國代表團各隊當中，僅次於田徑的第二大團，除英雄聯盟及絕地求生M等2個上屆奪牌項目外，還將參加「寶可夢大集結」、「魔法氣泡」等共七個競賽項目，展現我國電競選手在多元項目的競爭實力。另外上屆亞運為我國拿到共9面金牌的滑輪溜冰、橋藝及圍棋，本屆亞運則沒有舉辦。

運動部表示，為協助選手爭取佳績，於113年8月啟動並分階段實施本屆亞運培訓作業，偕同國家運動訓練中心輔導單項運動協會辦理各運動種類的選訓及支援工作；自今年7月起進入總集訓衝刺階段，各隊持續執行訓練計畫，辦理移地訓練或參加單項國際賽以賽代訓，作為亞運賽前最後調整，保持積極備戰狀態。

參加亞運為我國重要運動政策，運動部對於我國代表隊積極進行訓練以提升自我競技實力及全力備戰的態度予以肯定，並將持續挹注培訓參賽所需資源及各項協助，全力支援選手力拼獎牌，進而挑戰競技運動最高殿堂2028年洛杉磯奧運。

棒球隊24人名單：徐若熙、古林睿煬、孫易磊、王彥程、莊陳仲敖、林昱珉、潘文輝、郭子銓、林佾葳、王宇傑、王政浩、蔡瑋泰、張翔、陳敏賜、高育瑋、李亦崴、黃韋盛、鄭宗哲、林雨力、劉基鴻、陳晨威、朱迦恩、楊振裕、陳孝允。