足球／世足後如何追球星？內行解析五大聯賽：英超時間最友善

2026世足賽即將進入4強賽，法國、西班牙、英格蘭與阿根廷隊將爭取冠軍門票。一名網友發文，好奇詢問網友世足賽之後該從什麼聯賽開始入坑足球賽？對此，有位球迷精闢分析西甲、義甲、法甲、英超與德甲五大聯賽的特色與熱門球隊，為新球迷指點迷津。

本屆世足賽4強由世界排名前四的西班牙、阿根廷、法國和英格蘭占據。西班牙和法國將在台灣時間15日凌晨3點開戰，英格蘭和阿根廷的對決則在16日凌晨3點。根據報導，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）認為三獅軍團「還有提升空間」，必須發揮所有實力，才能終結1966年奪下隊史首冠後的60年「冠軍荒」。

一名網友在Threads發文，表示他觀看本屆世足賽後被英格蘭球星貝林漢（JudeBellingham）圈粉，目前他已經在賽事中攻入6球並送出1次助攻，是英格蘭隊中的靈魂人物。原PO表示，他打算世足賽之後繼續追足球比賽，想知道該從什麼聯賽開始看，同時也好奇台灣網友們都喜歡什麼球隊。

此文一出，一名球迷指出職業足壇有五大聯賽，包括西甲、義甲、法甲、英超與德甲，並精闢分析各聯賽的特色與熱門球隊。首先是西甲，目前是皇家馬德里和巴薩隆納兩支球隊獨大，馬德里競技偶爾會一起爭奪冠軍，而原PO喜歡的貝林漢就是來自皇馬；義甲最近是國際米蘭與拿波里競爭，傳統強隊AC米蘭與尤文圖斯已經逐漸沒落；法甲從前是里爾與馬賽爭鋒，但近年來資本入駐，逐漸變成巴黎聖日耳曼一家獨大的局面。

該網友隨後介紹英超，是各隊實力最平均的聯賽，傳統強隊也會因為戰績不佳面臨降級風險，建議新球迷可以先關注新豪門曼城隊，其中當家球星就是哈蘭德（Erling Haaland）；至於其他球隊，切爾西與熱刺已經慢慢沒落，利物浦成績還可以，兵工廠則是眾多球迷的「全民公敵」，其角球的擠地鐵戰術飽受詬病，曼聯則是傳統球隊，在總教練卡里克（Michael Carrick）的帶領下仍具有競爭力。

最後是德甲聯賽，長久以來德甲都是拜仁慕尼黑一家獨大的局面，代表球星就是英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），雖然失球數高，但進攻能力更強，除了巔峰時期的多特蒙德與勒沃庫森外沒有球隊能與之競爭。

另有網友提到，英超聯賽比其他賽事時間更加友善、比賽節奏較快、肢體碰撞也更激烈，並不會讓球迷產生「無聊」的感覺，很推薦觀賞；如果喜歡貝林漢的話，關注皇家馬德里的比賽就好，但西甲的節奏較慢，新球迷可能會略感無聊。

除了上述五大聯賽，也有球迷建議可以追其他國家隊的比賽，例如歐洲盃、美洲盃、非洲盃、歐國聯等等，或者關注世足的資格賽，在下一屆會內賽開打前，就能更了解球隊的優勢與軟肋，並且能從國家隊看到各球星熟悉的身影，對新入坑的球迷更有吸引力。