排球／U18男排亞錦賽 台灣擊敗印尼提前晉級8強

在中國舉行的亞洲U18男子排球錦標賽，台灣隊今天在關鍵時刻展現抗壓能力，終場以32比30、25比16、26比24驚險擊敗印尼，拿到預賽2連勝、提前晉級8強。

台灣男排在這次U18亞錦賽與中國、香港及印尼同組，隨著昨役歷經5局大戰擊退香港後，台灣隊今天再以3比0力退印尼，進帳分組預賽2連勝，提前鎖定8強資格，明天則將與地主中國爭取分組龍頭寶座。

此役首局開打後，台灣隊雖然一度陷入亂流，所幸關鍵時刻穩住陣腳，尤其陳琨霖、王禹喆接連攔下對手重扣，成功帶動團隊士氣，最後幫助球隊以32比30先馳得點，接著台灣隊在第2局延續氣勢，無論發球、攔網及攻擊端皆掌握主動權情況下，再以25比16手握聽牌優勢。

進入關鍵第3局，就算台灣隊攻勢受到對手調整策略影響，仍靠著邊攻與快攻多點開花緊咬比分，加上快攻手王禹喆在關鍵時刻連續發出兩記ACE球，為球隊注入強心針，終場再以26比24拿下勝利。

扛起舉球重任的陳琨霖賽後接受採訪時表示，本場全隊心態更加放鬆，也能將平時訓練成果完整發揮出來，即便陣中隊友來自不同學校，但整體磨合狀況不錯，可惜集訓時間有限，只能透過場上、場下口頭溝通建立默契。

生涯首次站上國際賽舞台，陳琨霖透露心情很興奮也很緊張，期許藉由這次比賽累積更多經驗，學習在高張力比賽做出最好的選擇，「這些都是未來排球生涯很重要養分。」