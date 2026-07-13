快訊

一路賣到台積電法說前？ 三大法人賣超210億元

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

日本羽賽／14日登場 台將批抵達影響練習

中央社／ 記者黎建忠台北13日電
台將周天成領軍參加日本羽賽。 美聯社
台將周天成領軍參加日本羽賽。 美聯社

2026世足賽

BWF超級750等級的日本羽球公開賽將於明天開打，台灣代表隊受到日前颱風影響航班，被迫分2批抵達；總教練劉佳城透露，少了1天可以適應場地和風向，希望影響不會太大。

世界羽球總會（BWF）日本羽球公開賽從1982年開辦，至今已有44年歷史；在過往賽史上，台灣羽球代表隊共拿下過3次冠軍，分別是2011年混雙陳宏麟、程文欣，2012年女單戴資穎，2023年男雙李洋、王齊麟。

台灣羽球代表隊原訂7月10日班機早上抵達日本，結果因為颱風巴威攪局，航班早早被取消，不得已只能分2批前往日本。

今年的日本羽球公開賽台灣共計19組人馬參賽，男單依舊由世界排名第6的「一哥」周天成領軍，加上林俊易、戚又仁、李佳豪等人。

總教練劉佳城告訴中央社記者，為了備戰亞運，現在選手的狀態都不錯，剛好利用這連續幾站的賽事以賽代訓，等於是近期的成果驗收。

他強調，選手分成昨晚跟今晚抵達日本，賽前練習時間多多少少都受到影響，「不過他們都是老經驗了，我想應該會在最短時間內找到方法適應場地。」

今晚才出發的台灣男雙好手王齊麟，趁著上午好天氣的空檔，帶著兒子現身土地銀行羽球隊的夏令營；他笑說，「帶兒子提前來適應一下，畢竟這裡是他老爸上班的地方。」

王齊麟與搭檔邱相榤的男雙首輪賽事，預計7月15日登場，根據籤表將對上世界第7的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh RezaPahlevi Isfahani）

羽球 日本 台灣隊

延伸閱讀

成棒／四國菁英棒球賽中華隊12日首戰美國 左投李聖韓先發

「框架徑賽」世界盃台灣隊奪1金8銀 備戰國際帕運

全朝台灣飛來！桃機昨罕見「零起降」 今大批班機匯集地勤忙翻

亞運／三度參賽帶著平常心 擊劍國手陳弈通學會更有耐心爭取勝利

相關新聞

中職／沒有神壇！合計年薪超過3000萬元 旅美4大投手貢獻值極低

中職旅美投手王維中、江少慶、黃暐傑、曾仁和共計年薪超過3000萬元，但其表現卻低於預期，貢獻度幾乎無法忽略。王維中因傷提前報銷，江少慶狀況不佳，黃暐傑缺乏一軍機會，只有曾仁和表現相對較好，顯示高薪與實際貢獻存在落差。

MLB／大谷第9次首局首打席開轟 美日第350轟救不了道奇遭響尾蛇橫掃

大谷翔平今天再度出現首局首打席全壘打，本季第22轟出爐，也是美日職棒通算第350轟，但響尾蛇隊頂住壓力，終場以5：3擊敗道奇隊，完成3連戰橫掃。

世足賽／世界前4包辦世足4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

美加墨世界盃最終四強昨天全部出爐，英格蘭擊敗挪威，上屆衛冕軍阿根廷在延長賽以三比一擊敗瑞士，搭上四強末班車。阿根廷也成唯一的南美洲代表，台灣時間十六日凌晨三點將和英格蘭爭奪決賽門票，挑戰突破超過六十年的「連霸魔咒」。

MiLB／潘文輝未來之星賽中繼飆速159 頸上刺青提醒「堅持」

費城人隊台灣投手潘文輝頸上的刺青Persevere是經歷漫長復健的提醒，今天在MLB未來之星明星賽登板，中繼0.1局挨轟...

溫網／逆轉澤瑞夫奪對戰10連勝！辛納以大滿貫百勝寫連霸

尋求溫布頓衛冕的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），今天最終戰在先輸一盤下演出逆轉勝，連趕三盤力退首度打進草地大滿貫決賽的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），大滿貫第100勝和第5座大滿貫金盃一併到手，還帶回賽史新高的360萬英鎊（約合1.5億台幣）冠軍獎金。

MLB／山本搭乘包機飛往費城 大谷治療膝蓋準備迎戰洋基

大聯盟前半季賽事結束，將於15日在費城人隊主場進行明星賽，道奇隊今天對響尾蛇隊賽後，5名球員搭乘包機飛往費城，但大谷翔平因為左膝發炎缺席，總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實他會利用這段時間治療膝蓋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。