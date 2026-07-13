7-ELEVEN 祭世足觀賽補給 猜冠軍抽十萬 OPENPOINT 點數

四年一次的國際足球賽事終於將在本周迎來最高潮時刻，隨著國際足球賽事逐漸進入白熱化階段，即將開始四強半準決賽與季冠軍決賽，7-ELEVEN替全台熱血球迷在凌晨觀賽之際準備充足的零食、飲品及周邊補給商品，輕鬆在家就可以舒服參與足球盛事，在全台限定3,000家門市還能零時差收看轉播，搶攻觀賽商機。

此外，7-ELEVEN目前推出「為足球加油專案架」，蒐集多款啤酒、零食與周邊商品，將熱門隊伍球衣變身零食包裝，包含「樂事阿根廷青醬牛排口味洋芋片」、「樂事法式蒜香奶油口味洋芋片」、「樂事英式炸魚薯條口味洋芋片」即日起至7月21日指定商品享有多件數優惠價，同時還推出「世界洋芋片大賞」讓球迷一起用味蕾環遊世界，蒐羅日本品牌、德國、紐西蘭等多款特色零食自即日起到8月4日止可享指定商品任選買2送1，搭配7月15日開始的「飲料抽抽樂」優惠，指定國際精品飲料、思樂冰、CITY TEA等涵蓋超過百款商品皆可享有2件最低0元起優惠，每日最高達5次中獎機率，此次雪碧®思樂冰口味×雪碧®品牌代言人「高爾宣OSN」更推出限定紙杯，清新夏日視覺一次收藏，即日起至8月4日止消費者購買思樂冰還能參加「小七集點GO」活動，兌換限量雪碧® 贈品。

7-ELEVEN在足球賽事進入最後高潮階段持續推出「國際啤酒節集點GO」活動，uniopen會員結帳報會員手機號碼，於活動期間購買3件79折6件77折啤酒指定品項，買3件集1點(買6件集2點，以此類推)。即日起至7月15日最後兩天 (兌換至07/17(四)止) ，集滿3點可參加「喝啤酒猜冠軍」國家(16強)，最後從猜對冠軍國家的會員中抽三名各得「10萬OPENPOINT點數」！自7月17日起至19日加碼推出臺虎精釀長島冰啤500ml、三得利指定啤酒買2送1優惠，小酌觀賽度過熱血周末。

7-ELEVEN同步推出包含官方授權「AFA印號冰霸杯MESSI 10號1200ml」、「AFA印號冰霸杯MESSI 10號950ml」以及「羅技足球主題鍵帽K98M機械式無限鍵盤」，共有阿根廷、巴西、德國等9個參賽國家設計可供挑選，即日起於5百間門市實體販售，讓球迷可以珍藏喜愛球星、球隊周邊。