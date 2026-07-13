快訊

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

郭台銘密會女球友斷不掉！正宮曾馨瑩發聲：有些委屈無法解釋

LINE跳訊息通知「打開沒內容」超多人遇到！官方曝4解法不焦慮

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN 祭世足觀賽補給 猜冠軍抽十萬 OPENPOINT 點數

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN祭世足觀賽補給，猜冠軍抽十萬OPENPOINT點數。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN祭世足觀賽補給，猜冠軍抽十萬OPENPOINT點數。7-ELEVEN／提供

2026世足賽

四年一次的國際足球賽事終於將在本周迎來最高潮時刻，隨著國際足球賽事逐漸進入白熱化階段，即將開始四強半準決賽與季冠軍決賽，7-ELEVEN替全台熱血球迷在凌晨觀賽之際準備充足的零食、飲品及周邊補給商品，輕鬆在家就可以舒服參與足球盛事，在全台限定3,000家門市還能零時差收看轉播，搶攻觀賽商機。

此外，7-ELEVEN目前推出「為足球加油專案架」，蒐集多款啤酒、零食與周邊商品，將熱門隊伍球衣變身零食包裝，包含「樂事阿根廷青醬牛排口味洋芋片」、「樂事法式蒜香奶油口味洋芋片」、「樂事英式炸魚薯條口味洋芋片」即日起至7月21日指定商品享有多件數優惠價，同時還推出「世界洋芋片大賞」讓球迷一起用味蕾環遊世界，蒐羅日本品牌、德國、紐西蘭等多款特色零食自即日起到8月4日止可享指定商品任選買2送1，搭配7月15日開始的「飲料抽抽樂」優惠，指定國際精品飲料、思樂冰、CITY TEA等涵蓋超過百款商品皆可享有2件最低0元起優惠，每日最高達5次中獎機率，此次雪碧®思樂冰口味×雪碧®品牌代言人「高爾宣OSN」更推出限定紙杯，清新夏日視覺一次收藏，即日起至8月4日止消費者購買思樂冰還能參加「小七集點GO」活動，兌換限量雪碧® 贈品。

7-ELEVEN在足球賽事進入最後高潮階段持續推出「國際啤酒節集點GO」活動，uniopen會員結帳報會員手機號碼，於活動期間購買3件79折6件77折啤酒指定品項，買3件集1點(買6件集2點，以此類推)。即日起至7月15日最後兩天 (兌換至07/17(四)止) ，集滿3點可參加「喝啤酒猜冠軍」國家(16強)，最後從猜對冠軍國家的會員中抽三名各得「10萬OPENPOINT點數」！自7月17日起至19日加碼推出臺虎精釀長島冰啤500ml、三得利指定啤酒買2送1優惠，小酌觀賽度過熱血周末。

7-ELEVEN同步推出包含官方授權「AFA印號冰霸杯MESSI 10號1200ml」、「AFA印號冰霸杯MESSI 10號950ml」以及「羅技足球主題鍵帽K98M機械式無限鍵盤」，共有阿根廷、巴西、德國等9個參賽國家設計可供挑選，即日起於5百間門市實體販售，讓球迷可以珍藏喜愛球星、球隊周邊。

7-ELEVEN 冠軍 啤酒

延伸閱讀

足球熱掀外送潮！foodomo祭超狂優惠：星巴克買一送一、滿＄711送77點

暑假遊日韓5大跨境支付優惠總整理 LINE Pay、悠遊付最高回饋30%

頂呱呱炸雞桶省214、天天買1送1！繼光香香雞「4款風味粉」搖出新滋味

世足賽／梅西、C 羅、哈蘭德居Yahoo運動熱搜球星前三 維德角成最受關注國家

相關新聞

中職／沒有神壇！合計年薪超過3000萬元 旅美4大投手貢獻值極低

中職旅美投手王維中、江少慶、黃暐傑、曾仁和共計年薪超過3000萬元，但其表現卻低於預期，貢獻度幾乎無法忽略。王維中因傷提前報銷，江少慶狀況不佳，黃暐傑缺乏一軍機會，只有曾仁和表現相對較好，顯示高薪與實際貢獻存在落差。

MLB／大谷第9次首局首打席開轟 美日第350轟救不了道奇遭響尾蛇橫掃

大谷翔平今天再度出現首局首打席全壘打，本季第22轟出爐，也是美日職棒通算第350轟，但響尾蛇隊頂住壓力，終場以5：3擊敗道奇隊，完成3連戰橫掃。

世足賽／世界前4包辦世足4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

美加墨世界盃最終四強昨天全部出爐，英格蘭擊敗挪威，上屆衛冕軍阿根廷在延長賽以三比一擊敗瑞士，搭上四強末班車。阿根廷也成唯一的南美洲代表，台灣時間十六日凌晨三點將和英格蘭爭奪決賽門票，挑戰突破超過六十年的「連霸魔咒」。

MiLB／潘文輝未來之星賽中繼飆速159 頸上刺青提醒「堅持」

費城人隊台灣投手潘文輝頸上的刺青Persevere是經歷漫長復健的提醒，今天在MLB未來之星明星賽登板，中繼0.1局挨轟...

溫網／逆轉澤瑞夫奪對戰10連勝！辛納以大滿貫百勝寫連霸

尋求溫布頓衛冕的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），今天最終戰在先輸一盤下演出逆轉勝，連趕三盤力退首度打進草地大滿貫決賽的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），大滿貫第100勝和第5座大滿貫金盃一併到手，還帶回賽史新高的360萬英鎊（約合1.5億台幣）冠軍獎金。

MLB／山本搭乘包機飛往費城 大谷治療膝蓋準備迎戰洋基

大聯盟前半季賽事結束，將於15日在費城人隊主場進行明星賽，道奇隊今天對響尾蛇隊賽後，5名球員搭乘包機飛往費城，但大谷翔平因為左膝發炎缺席，總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實他會利用這段時間治療膝蓋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。