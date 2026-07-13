高球／LPGA依雲錦標賽落幕 徐薇淩獲第50名、柳海蘭奪冠

LPGA年度第4場大賽依雲錦標賽今天落幕，台灣唯一參賽好手徐薇淩最終回合抓6博蒂、吞3柏忌、1次雙柏忌，繳出70桿成績，以4天低於標準3桿的281桿、並列第50名作收。

總獎金910萬美元（約新台幣2.92億元）的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）依雲錦標賽（The AmundiEvian Championship）在法國舉行最終回合，台灣僅徐薇淩參賽並順利晉級。

職業生涯第10度參加依雲錦標賽的徐薇淩前3回合表現不差，依序繳出69、72、70桿成績。

徐薇淩最終回合從第1洞出發，前9洞表現出色，抓3博蒂僅吞1柏忌，繳出31桿成績，可惜轉場後開球失準，從第10到14洞就吞2柏忌、1次雙柏忌，僅抓下1博蒂，排名直線下滑。

徐薇淩最終穩住陣腳，在收尾第17、18洞連續抓博蒂入袋，寫下完美結局。

徐薇淩生涯10次參賽共7次晉級，以2018年第15名表現最佳，而今年戰到最後，也終結過去2年參賽都遭淘汰窘境。

此外，韓國好手柳海蘭靠第3回合繳出不可思議的60桿成績，取得3桿領先優勢，進入最終回合卻表現失常，4回合打完與加拿大選手韓德森（Brooke M.Henderson）同為265桿戰成平手。

柳海蘭在延長賽及時回神，在延長賽第1洞（球場第18洞）順利抓博蒂，而韓德森僅打Par，讓柳海蘭有驚無險收下冠軍獎盃，順利連2場大賽都抱回金盃，近3週就進帳335萬美元（約新台幣1.07億元）冠軍獎金。