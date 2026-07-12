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田徑／羅子杰U23亞錦賽跳高奪銅 中華隊連3天有獎牌進帳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊羅子杰今天在第一屆亞洲U23田徑錦標賽的男子跳高以2公尺13奪下銅牌。圖／中華田徑協會提供
中華隊羅子杰今天在第一屆亞洲U23田徑錦標賽的男子跳高以2公尺13奪下銅牌。圖／中華田徑協會提供

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中華隊在第一屆亞洲U23田徑錦標賽再傳捷報，羅子杰今天在男子跳高以2公尺13奪下銅牌，讓中華隊連3天都有獎牌進帳。

第一屆亞洲U23田徑錦標賽7月9日到7月12日在中國內蒙古自治區鄂爾多斯市舉行，中華隊共派出12名選手參賽，前天朱品薰在女子標槍奪下金牌為代表隊獎牌開張後，昨天單日就有2金、1銀進帳，分別是女子400公尺跨欄鍾欣儒以個人最佳的57秒41摘金，女子100公尺跨欄易柏安以13秒28帶回另一面金牌，江靜緣則是在女子鉛球獲得銀牌。

今天壓軸日賽程，羅子杰也在男子跳高登上頒獎台，讓中華隊寫下連3天都有獎牌進帳記錄。

為獎勵選手及教練為國爭光，中華民國田徑協會理事長葉政彥特別頒發獎金，金牌選手500美元、銀牌300美元、銅牌200美元，教練獎金一半。

田徑 中華隊 江靜緣

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