高球／JLPGA北海道新聞盃高球賽 蔡佩穎獲第5本季最佳

JLPGA北海道新聞盃女子高球賽今天進行最終回合，台灣好手蔡佩穎雖一度追到1桿之差，可惜後繼無力，單回合繳出72桿，並以4天低於標準14桿的274獲得第5名，創本季最佳成績。

總獎金1億日幣（約2000萬台幣）的日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）北海道新聞盃高球賽從7月9日到12日在北海道登場，台灣僅旅日好手蔡佩穎1人參賽。

蔡佩穎首回合繳出66桿，僅以1桿之差排在並列第2，接著在第2、3回合依舊表現出色，同樣都穩定繳出68桿的成績，前3回合結束以202桿的2桿之差進入爭冠行列。

蔡佩穎在今天的最終回合一下場就順利抓博蒂，將落後差距縮小到1桿，只可惜在標準4桿的第4洞吞下致命雙柏忌。

儘管轉場後在第12洞抓博蒂回補，無奈後繼無力，最終就以平標準的72桿結束今天賽事；冠軍則由地主的永井花奈，以269桿帶走。

蔡佩穎在本季的JLPGA賽事已經參加17場，其中9場順利晉級，今天的單獨第5名已是最佳成績，並且讓她的積分排名竄升至第36名，在保有會員資格的安全名單內。

現年35歲的蔡佩穎，從2013年加入JLPGA賽場，生涯拿過3場冠軍，但其中2場屬於次巡賽事，僅在2022年拿下的JLPGA橫濱輪胎女子賽冠軍，是屬於日巡正賽。