「框架徑賽」世界盃台灣隊奪1金8銀 備戰國際帕運

2026年框架跑步世界盃（Frame Running World Cup）暨國際教練研習會於4日至11日在丹麥哥本哈根舉行，台灣代表隊派出3位選手，以1金8銀的好成績作收，也為備戰國際帕運儲備能量。

台灣代表隊總領隊武而謨表示，此次參賽除取得國際經驗外，也是為今年10月於日本舉行的亞洲帕拉運動會，以及2028年洛杉磯帕拉林匹克運動會累積經驗、奠定更堅實的基礎。

台灣代表隊此次由11位教練及3位選手組成，參加國際賽事及相關研習活動，內容涵蓋選手競賽、教練研習及體位分級交流，希望透過與世界各國交流，提升台灣框架徑賽各方面的能力，並累積國際實戰經驗。

本屆賽事台灣代表隊取得佳績，獲得1面金牌、8面銀牌。其中，女子吳雨庭出賽公開組40公尺以14.08秒的成績獲得該項目第1名。男子T72級800公尺由李冠郁奪得銀牌；女子T71級100公尺由顏毓瑾摘下銀牌；女子公開組100公尺則由吳雨庭勇奪銀牌。

代表隊中有2位選手是首次代表台灣出國參加國際賽事。在站上頒獎台、獲得銀牌後，其中選手李冠郁激動地說：「我沒有翅膀，也可以飛翔。」道出身心障礙運動員勇於突破自我、追逐夢想的信念。

武而謨表示，此次到丹麥出賽，路程相當不容易，團隊中有2位選手坐電動輪椅，另外1位選手坐普通輪椅，隨團還有2位選手的母親全程協助照顧，甚至兼任教練。在丹麥期間部分搭乘火車行動，得到車掌許多協助。

他告訴中央社，框架徑賽最初就是丹麥發明的，給中、重度腦性麻痺患者特別設計的競技性比賽，這種框架本來是在復健物理治療領域中當作站立走路訓練使用，近年來才發展到競技運動。

他說，這項運動在台灣發展已超過5年的時間，但一直沒有辦法和世界接軌，一方面是比較新的運動，另外一方面參加這個項目的選手都是重度的腦性麻痺，要走出家門是很困難的一件事情，加上器材又十分昂貴。

他表示，一旦進入競賽的領域，框架等器材一定要量身定製，依照選手的身高體重、級別跟需求特殊調整。因為每個人的需求不一樣，身障的狀況也不一樣，個別的設計才能在比賽中有比較好的成績。

武而謨表示，這項運動對參與者的社交、心理健康都很有幫助。長期使用輪椅的行動不便者，血液都會堆積在下肢，回流不好也影響消化、泌尿系統，甚至會產生骨質疏鬆。

框架跑步不只是復健或者運動，競賽延伸的效果是一種復健的生活，對他們的健康很有幫助，站起來變換姿勢，讓遠端的血液比較容易回流，增加血液循環，增加新陳代謝。

他說，此次不僅是競賽，更重視與國際接軌的學習機會。代表團同步參與教練研習及體位分級等專業交流，深入了解最新國際規則與分級制度，期望將所學帶回台灣，持續提升國內框架跑步運動發展。

今年10月這項運動正式列入國際比賽，首次登上國際舞台大型比賽亞洲帕運，2028的洛杉磯帕運也已經列入正式項目，武而謨說，「台灣到時候不能缺席」。