田徑／U23亞錦賽中華隊單日進帳2金、1銀 鍾欣儒400欄破最佳摘金

在中國大陸鄂爾多斯舉行的第一屆亞洲U23田徑錦標賽，我國代表隊繼昨天朱品薰在女子標槍奪下金牌，也是代表團首面獎牌後，今天再度有2金、1銀進帳，包括女子400公尺跨欄鍾欣儒、女子100公尺跨欄易柏安雙雙奪金，江靜緣則是在女子鉛球拿下銀牌。

第一屆亞洲U23田徑錦標賽7月9日至12日在內蒙古鄂爾多斯舉行，我國共派出12位選手參賽，並在前三天賽事中陸續有獎牌進帳，在今天登場的女子400公尺跨欄決賽中，鍾欣儒以57秒41創下個人生涯最佳成績的表現奪下金牌，至於易柏安則是在女子100公尺跨欄決賽以13秒28同樣奪下金牌。

而在女子鉛球決賽登場的江靜緣，則是在第二次試擲一度擲出16公尺82的佳績，儘管最終未能超越地主中國大陸選手的17公尺15，但也奪下一面銀牌，中華隊在前兩日也累積拿下3金、1銀。