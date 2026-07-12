運動人生／不只「高度」女籃還有3難題

中華女籃二○二三年亞洲盃一級隊史首度墊底遭「降級」，去年打下二級冠軍才重回一級行列，錢薇娟認為，中華隊沒有歸化球員、國家隊組訓時間太短、國內缺乏三對三籃球專職球員，是女子籃壇亟待解決的問題。

「中華女籃急需解決是『高度』，可惜講很久的歸化球員，仍不見蹤影。」錢薇娟說，中華隊靈活的小個子很多了，若有大個子，攻防能力一定會改善，但不只需要提升中鋒球員的高度。

她說，日本幾年前就將所有球員的高度全面提升，將四號位（大前鋒）拉到三號位（小前鋒），就算高個子一開始運球不太會，但仍要從外線、運球開始改造，整體高度拉上來，成績就整個提升，現在日本女籃已是世界強權。

「中華隊集訓時間太短也是問題，集訓時間太短就不易看出球員優缺點，更難針對球員缺失補強。」錢薇娟認為，平時在俱樂部踢球的足球員於代表國家參賽前短期集訓磨合沒問題，但卻不適合用於球員成熟度不夠高的台灣女籃，尤其國內女子超級籃球聯賽ＷＳＢＬ又只有四隊，賽期不長，「如果國家女籃隊集訓時間拉長些，或許成績會更好」。

錢薇娟更希望國內球團能在重大比賽前盡早「釋放」球員到國家隊集訓，但她不諱言，國內球團有時「太自私」、眼界太狹隘，因此會出現抵制徵召的狀況，「這種私心很可能會阻礙國家女籃的進步與發展」。

此外，國際籃壇近年增加三對三籃球賽，奧運、亞運都已列入競賽項目，國內卻缺乏三對三比賽的專職球員，幾乎都是五對五球員兼任，因兩種比賽模式的訓練方式與戰術截然不同，長期如此發展，根本無法趕上包括亞洲國家在內的國外球隊水準。

她說，她擔任教練後對年輕球員建言就是「勇於挑戰」，希望球員跳脫舒適圈，不只是球場上，場外也是。她舉自己當選手時期曾挑戰ＷＮＢＡ、赴中國大陸參加ＷＣＢＡ球賽，建議年輕球員不管是報名ＷＳＢＬ選秀會或往國外發展，都要勇敢嘗試。