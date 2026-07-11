擊劍／男子銳劍36年後重返亞運 混血葛屹盧榮幸代表台灣

台灣男子銳劍隊睽違36年重返亞運舞台，其中台法混血好手葛屹盧表示，身為在法國出生的台灣之子，很榮幸代表台灣征戰名古屋亞運，目標尋求隊史首面亞運獎牌。

現年27歲、擁有台法混血身分的葛屹盧，父親是法國人、母親則是台灣人，從小在法國長大的他，12歲那年全家人回到台灣陪伴病重的阿嬤，並在因緣際會下接觸到擊劍，自此將這項運動視為與台灣的「連結」，也是他後來決定代表台灣站上國際舞台的最大關鍵。

透過擊劍逐步融入台灣，葛屹盧接受中央社採訪時說，開始與這座島嶼有了深刻連結，甚至有一種為了阿嬤努力的感覺，長大後則如願完成披上台灣隊戰袍的夢想，日前更幫助台灣銳劍男團挺進擊劍世界盃4強、寫下隊史紀錄。

有著外國人深邃五官的葛屹盧相當喜歡台灣文化，尤其對台灣美食情有獨鍾，除了滷肉飯、牛肉麵外，連令外國人「聞風喪膽」的臭豆腐、豬血糕也都會吃，他說：「食物是另一個我跟台灣的連結，以前我一個人住，也會自己煮台式美食來吃。」

如今台灣男子銳劍睽違36年進軍亞運，身為陣中一員的葛屹盧透露，自己是出生法國的台灣之子，很榮幸2022年加入擊劍國家隊，在幾乎沒有人相信的情況下，與隊友攜手完成踏上亞運殿堂的初步目標，這段面對逆境的經歷，幫助團隊變得更有韌性。

葛屹盧強調，有信心戰勝任何對手，接下來終極目標是贏得亞運金牌，甚至挑戰2028洛杉磯奧運，為台灣擊劍注入全新活力，同時扮演下一代台灣擊劍運動員的榜樣，讓更多台灣人認識擊劍運動，並期盼選拔規則能夠持續優化。