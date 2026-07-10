田徑／亞洲U23錦標賽 朱品薰女子標槍57公尺31破最佳摘金

在中國大陸鄂爾多斯舉行的第一屆亞洲U23田徑錦標賽，我國代表隊今天傳來奪牌捷報，女子標槍朱品薰在最後一次試擲擲出57公尺31，不僅創下個人生涯最佳成績，也為代表隊奪下首面金牌。

第一屆亞洲U23田徑錦標賽7月9日至12日在內蒙古鄂爾多斯舉行，我國共派出12位選手參賽，其中在第二天賽程登場的女子標槍決賽，朱品薰也展現絕佳狀態，在前三次試擲就有56公尺87的佳績暫居領先。

來到後三擲朱品薰手感更是逐步加溫，在第四次試擲就擲出57公尺01，最後一次試擲更一舉擲出57公尺31，打破今年3月在青年盃創下的57公尺24個人最佳成績，也為我國代表隊奪下首面獎牌也是金牌。