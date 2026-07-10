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籃網球／中華女將擊敗勁敵香港 首屆東亞盃抱得冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊在首屆東亞盃國際籃網球賽拿下冠軍。圖／中華民國籃網球協會提供
中華隊在首屆東亞盃國際籃網球賽拿下冠軍。圖／中華民國籃網球協會提供

2026世足賽

南韓全州舉行的第一屆東亞盃國際籃網球賽，經過4天鏖戰後今天閉幕，中華隊在壓軸的冠軍決戰以34：27力克勁敵香港隊，勇奪歷史性的國際賽冠軍金盃，香港隊獲亞軍，日本隊與南韓隊分居3、4名。

這項今年初創的東亞盃籃網球國際賽，在南韓全州熱情登場，日本隊派出8月參加亞錦賽代表隊應戰，香港隊則是U21國手。今天冠軍賽兩隊都來勢洶洶，但中華隊在這場冠軍戰完全扛住壓力，雖然香港隊先開張得分，但中華隊隨即趕上，兩隊在前兩節陷入膠著。

中華隊調整戰術，以優異的中場守備及籃下長人優勢，再加上教練團湯頂言、趙志卿、潘沛婷、李羿嫻合作無間，在第三節漸占上風，第四節香港隊仍企圖反攻，卻已無力回天，終場由中華隊以34：27獲勝，贏得創中華民國籃網球協會21年來參加國際賽的第一座冠軍金盃。

中華民國籃網球協會理事長陳國儀與榮譽理事長楊忠和，於賽後嘉勉全隊在這次比賽的優異表現，也期許全隊繼續加油，朝明年2連霸邁進。

香港 南韓

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