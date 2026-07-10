亞運／上屆選拔失利曾想退出擊劍圈 郭均佑迎亞運初體驗「要冷靜」

愛知・名古屋亞運將在9月登場，今年我國擊劍代表隊男子鈍劍項目，由去年亞錦賽奪銅的班底出征，國際賽經驗豐富的陳致傑、陳弈通都是第三度參賽，郭均佑、許勝閎則是首度踏上亞運舞台，目標鎖定奪牌。

年齡相仿的同班人馬在去年亞洲擊劍錦標賽奪下男子鈍劍團體奪牌，其中陳致傑、陳弈通、許勝閎隨後也搭配岳哲豪在萊茵魯爾世大運男子鈍劍團體賽打下隊史最佳第7名。經過這一年來的磨練，9月將力拚亞運，面對包括地主日本、香港、中國及南韓的強敵環伺，期盼能成功突圍，站上頒獎台。

郭均佑在上屆杭州亞運國手選拔賽因1分之差無緣參賽，他坦言，那次的挫敗曾讓他萌生退意，「自己一度想說要退出擊劍圈，但是後來隊友、教練給的一些鼓勵，後面覺得自己還可以繼續打，之後也對自己愈來愈有信心。」

3年後郭均佑如願成為亞運代表隊的一員，即將迎接生涯第一次亞運，他坦言特別開心，「心裡覺得很開心，但也一樣告訴自己要冷靜，讓自己做好準備，輕鬆地去享受這次比賽，希望在比賽時能有好的發揮。」

亞運男子鈍劍代表隊，（左起）教練陳柏槐、選手郭均祐、陳弈通。記者葉姵妤／攝影

歷經前ㄧ次選拔失利，郭均佑無論心態或技術上都有所成長，他透露，在這段過程中，有持續鑽研自己的技術層面，「會跟隊友討論，會問像是致傑、弈通或是其他比較強的選手，看自己在戰術或是技術上還有哪裡需要改變，也會看很多比賽影片，看對手的打法，之後回去模仿，再加上自己的想法，融合成自己的技術。」

這次男子鈍劍有經驗豐富的陳致傑、陳弈通帶頭，郭均佑也盼能跟上隊友的腳步，「他們都打過三次，覺得他們是很厲害的選手，想跟他們一樣變得更強，在場上也希望能幫助他們多拿一點分數。」