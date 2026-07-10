羽球／羽協暑期育樂營因颱風提前結業 300名學員受益良多

中華羽球協會115年暑期羽球育樂營於昨天在台北體育館舉行結業式，今年因受颱風影響，原訂五天課程調整為四天進行，教練團也於最後一天為全體學員舉辦結業式，為今年暑期育樂營畫下圓滿句點。

本屆育樂營全程由制霸全台的民權國小國家級教練團親自授課，依學員年齡及程度分為4組進行教學，課程內容涵蓋基礎暖身、握拍技巧、球感培養、揮拍動作及實戰練習等，循序引導學員建立正確觀念與技術。無論是初次接觸羽球的學員，或是曾參與比賽、希望持續精進的選手，都能透過分級教學找到最適合自己的學習內容，在專業且安全的環境中穩健成長。

專業教練團手把手教導小選手羽球技巧。圖／中華民國羽球協會提供

結業式當天，由教練團親自頒發結業證書予全體學員，肯定大家四天來的努力與成長，也勉勵小選手們持續保持對羽球的熱情，將營隊所學運用於未來的訓練與比賽中，持續精進球技、享受運動樂趣。

今年育樂營共吸引超過300位學員參與，完善的分級課程制度與優質教學內容，也吸引眾多歷屆學員持續回流，展現活動的專業品質與延續成效。中華羽協表示，未來將持續推動全國青少年羽球運動發展，擴大辦理區域性學習營隊，深化基層培訓網絡，積極培育羽球新生代，為台灣羽壇奠定更堅實的人才基礎。