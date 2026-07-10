亞運／三度參賽帶著平常心 擊劍國手陳弈通學會更有耐心爭取勝利

巴黎奧運擊劍國手陳弈通，今年將迎接他生涯第3次的亞運，也是本屆亞運男子鈍劍代表隊中，唯一有奧運參賽經驗的選手，將與經驗豐富的陳致傑，以及首度參賽的許勝閎、郭均祐攜手出擊，他笑說「希望當個好隊友」，在個人及團體項目都奪牌而歸。

陳弈通在2018年雅加達亞運以15歲的年紀首度參賽，成為當年我國亞運代表團中最年輕的成員，2023年杭州亞運二度參戰則是挺進8強，隔年還成為台灣暌違36年再次登上奧運的男子擊劍選手。

到五環殿堂走過一遭，陳弈通在心境上也有所轉換，「剛打完奧運的時候，可能會對自己有比較多期待，會給自己很多壓力，但之後就有調整，把平常練習的東西，穩定發揮出來就好。」

今年陳弈通將第三度參與亞運，他說：「比起前兩次，這次比較有經驗，就希望可以平常心，拿出最好的表現。」他也提到，希望能在團隊中當個好隊友，「團體賽有點像接力，一棒接一棒，就多鼓勵隊友、互相挺，讓他們知道，這場如果打不好、沒有把握住的話，可以放給下一棒打。」

亞運男子鈍劍代表隊郭均祐（左）、陳弈通（右）在國訓中心備戰。記者葉姵妤／攝影

歷經一次次大賽的洗禮，陳弈通也更加了解自己，「第一次打亞運年紀比較小，還可以當作是累積經驗；第二次則是希望可以挑戰站上頒獎台，過程中我也發現自己有一個習慣，因為很想要贏，失誤就會變多，心態也會變得比較急，現在慢慢學到，想要贏，但是可以用更有耐心的方式去打。」

男子鈍劍代表隊教練陳柏槐認為，陳弈通經過杭州亞運、巴黎奧運，到去年世大運參賽的經驗累積，加上他長期在美國，也有機會遇到很多不同類型的對手，「實戰方面，他能應付各類型選手，也可以比較快適應，滿期待他在這次亞運的表現。」

陳弈通利用美國大學放暑假期間回台備戰，接下來也將代表隊赴香港進行移地訓練並參與世錦賽，再準備迎接9月登場的名古屋亞運。