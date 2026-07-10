亞運／男子銳劍暌違36年重返亞運 個人、團體拚奪牌寫歷史

台灣男子銳劍暌違36年再闖亞運，1990年北京亞運參賽班底中的賴明助，如今以教練身分率隊前進2026愛知・名古屋亞運，他認為，團隊已做好準備，「個人和團體實力如果有發揮出來，奪牌機率非常高。」

日前我國男子銳劍已確定取得本屆亞運參賽資格，將在36年後重返亞運舞台，由陣中資歷最深的徐敬文，搭配三位年輕好手參賽，包括年僅19歲、6月才在亞洲錦標錦標賽拿下男子銳劍銀牌的新星李讓。

對於這批手選手前進亞運的表現，賴明助抱持高度期待。他提到，團隊從去年9月進入國訓中心訓練後，實力進步非常多，去年底在擊劍世界盃首闖4強，李讓則是在上個月亞錦賽闖決賽寫下隊史新猷，賴明助說：「團隊的默契非常好，加上經驗愈來愈豐富的狀況下，亞運個人和團體，真的有機會奪牌。」

團體賽的棒次安排，賴明助也已有規劃，讓每位選手依照他們熟悉的棒次出擊，「李讓適合打最後一棒，（徐）敬文打第一棒比較沉穩，就排在第一或第二棒作搭配。」

徐敬文也說，由李讓擔任最後一棒，「他的守成能力非常好，所以他當最後一棒，我們都非常信任他。」他自己則希望能擔任團隊中調節的角色，讓「弟弟」們在遇到問題時，能透過他來協助分析對手、了解場上的狀況。

徐敬文透露，去年世界盃挺進4強，確實讓團隊信心大增，「因為那場比賽不只是打贏亞洲的對手，連世界的對手都打贏了，連在世界盃上都可以跟世界列強做競爭，相信在亞洲也更有競爭力。」

台灣男子銳劍前一次進軍亞運時，4位選手都還沒出生，如今取得參賽資格，徐敬文說：「我們從3年前一直在打積分，看可不可以爭取到亞運門票，這3年下來，我們也努力過了，最後也拿到門票，整個團隊當然很開心，終於達到我們想要的目標，過了36年又把銳劍帶回亞運。」

1990年北京亞運，我國男子銳劍團體以第4名作收。暌違36年後再次前進亞運，徐敬文期許個人及團體都可以有好成績，「這段時間我們打團體賽下來，感覺配合得還不錯，我們都認為，這次亞運的奪牌機會是滿大的。」

擊劍代表隊將在下周赴香港進行一周的移地訓練，之後迎接在香港舉行的世錦賽，這也將是代表隊在亞運前的最後一場賽事。