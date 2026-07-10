排球／逆轉歐陸強權土耳其 中華女排奪世界中學錦標賽冠軍

中華女排昨天在「2026年世界中學生排球錦標賽」冠軍戰中遭遇強敵土耳其，在克服開局落後劣勢下，最終以3：1（22：25、25：19、25：19、25：23） 擊敗強敵土耳其，寫下女排隊史首度以國家隊型式在ISF奪冠的歷史新紀錄。

2026年世界中學生排球錦標賽今年在中國大陸商洛舉行，中華女排也打出絕佳氣勢，包括小組賽、8強賽都保持一局未失的狀況一路晉級。即使4強賽遭遇具備身材優勢的斯洛伐克，中華女排仍是以直落三取勝，搶下冠軍賽門票。

而昨天決賽面對歐陸強權土耳其，中華女排雖先失首局，但小將們面對逆境毫不氣餒，在陳品宇、邱凡綺及吳紫華等人的帶領下展開反撲，在後3局賽事中中華隊展現驚人的韌性與拚勁，最終連追3局逆轉勝出，寫下女排隊首度在ISF賽事中以國家隊形式奪得冠軍紀錄。