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稱青年百億圓夢計畫可加入足球 賴總統盼台灣踢入世界盃對決哈蘭德

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統晚間出席「青年百億海外圓夢基金計畫」記者會，與青年代表合影時，賴清德（中）與法國在台協會主任龍燁（中排右四）一同與青年們合影。記者曾原信／攝影
賴清德總統晚間出席「青年百億海外圓夢基金計畫」記者會，與青年代表合影時，賴清德（中）與法國在台協會主任龍燁（中排右四）一同與青年們合影。記者曾原信／攝影

2026世足賽

世界盃足球賽8強賽明天凌晨登場，賴清德總統今天表示，世界盃足球賽正在舉行，夢想有一天台灣能踢進世界盃32強。他表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」未來或許可以加入去法國了解足球發展的計畫，讓台灣足球更好。

賴總統下午出席「青年百億海外圓夢基金計畫」與法國在台協會代表會面活動，與赴法學生交流，法國在台協會主任龍燁及外交部長林佳龍也與會。

賴總統說，法國在各領域都是居於世界領先地位，包括硬體、科技、運動及流行產業等文化軟實力，都居於世界第一流，大家能夠到法國去交流學習，非常令人羨慕。

世足賽如火如荼進行，賴清德說，他坐在電視機前，很羨慕各國選手在世界盃裡大展身手，讓他也充滿幻想，哪一天台灣代表隊能夠踢進世界盃足球賽，「我們可不可以進32強、可不可以進16強？我們如果碰到梅西的話要怎麼辦？碰到姆巴佩如何應付？碰到哈蘭德要如何擬定戰術？」

賴總統也肯定分享圓夢經驗的5位青年代表表示，他們展現出年輕世代在外交、太空、文化、科技及運動等領域的熱情與潛力。

賴總統提到，台灣科技為國際所重視，科技是翅膀，可以帶台灣到世界各地；但文化是我們的臉龐，透過文化，國際社會能更認識台灣。期盼持續推動文化創意產業，讓文化不僅可以保存、發揚，也讓更多人生活在文化產業的環境當中。

哈蘭德 世界盃 足球

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