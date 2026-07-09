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羽球／林俊易強化肌力迎亞運初體驗 目標明確「一定要奪牌」

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
亞運台灣羽球代表隊，左起戚又仁、王子維、周天成、林俊易。記者葉姵妤／攝影
亞運台灣羽球代表隊，左起戚又仁、王子維、周天成、林俊易。記者葉姵妤／攝影

2026世足賽

台灣羽球男單「左手重砲」林俊易今年初接連打下印度公開賽、全英公開賽男單冠軍，但隨後也因傷陷入低潮，日前在520登記結婚，歷經上半年的「大起大落」，9月將要迎接他生涯首次的亞運，林俊易目標明確，「一定要奪牌，要給自己一定的壓力做準備。」

林俊易今年1月在印度公開賽奪冠，3月全英公開賽再寫下台灣男單新紀錄，然而在那之後，他坦言自己確實面臨不小的壓力，接下來的賽事都被對手重點針對，加上因為受傷的緣故，狀況不盡理想，這段時間也讓他心態上成長不少。

自今年4月亞錦賽起，林俊易嘗試讓自己身體做一些改變，加強肌力訓練，讓身體能更強壯，減少受傷的風險，「先做一些身體的保護措施，雖然有犧牲掉幾站，但值得。」

經過近3個月的身體強化，林俊易雖然還沒有明顯感受到變化，但體重確實重了2、3公斤，防護員也有感他的肌肉更加厚實。如今肌力課表告一段落，準備進入比賽的衝刺期，林俊易說：「現在開始拉速度和爆發力，自己的能力方面可以發揮出來了。」

接下來他預計會參與日本、中國及台北公開賽三站賽事，還要迎接世錦賽，林俊易說：「測試自己這段期間的傷勢，還有技戰術的變化，看可不可以破解對手。」

林俊易過去曾參與世大運，但亞運等級的綜合性運動會，今年名古屋亞運才是他的生涯初體驗，他也笑說很期待，「想去看看是什麼樣子。」而且他的目標明確鎖定奪牌，給自己奪牌的壓力去做準備。

亞運 林俊易 羽球 籃球

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