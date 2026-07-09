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亞運／備戰第五度亞運加入「腦科學」訓練 周天成盼再次衝擊獎牌

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
周天成。 中央社
周天成。 中央社

2026世足賽

36歲的我國羽球男單一哥周天成，今年將第5度前進亞運，也是他生涯首度造訪名古屋。這次在備戰期間，他的訓練還加入「腦科學」新元素，持續強化自己，期盼在個人及團體賽都能再次衝擊獎牌。

自2010年廣州亞運起首次參賽，在今天媒體日當天，周天成也自己算了一下，確認今年將是自己第5次踏上亞運的舞台，「各方面還是都不太一樣，不管是身體上還是對手，都不一樣。」

這次他也在訓練中加入了「腦科學」的加強，周天成指出：「因為所有做的動作都要經過腦，所以希望可以讓腦更有判斷能力，或是時間上的感知等各方面，其實都可以做加強。」

身為亞運五朝戰將，周天成雖看似平常心地談論即將到來的賽事，但他也笑說：「一定要看起來平常心，當然每一次進去比賽，還是會緊張和興奮，要抱持這個去衝擊的心態，因為我們整體實力不是最強、最頂尖，但我覺得有衝勁是最重要的。」

周天成過去在亞運的最佳成績為2018年雅加達亞運奪下男單銀牌，2014、18年則拿下男團銅牌。今年第五度參與亞運，周天成表示：「還是希望可以更上一層樓，不管是團體賽也好，個人賽也好，都希望可以再去衝擊獎牌。」

而在亞運之前，他的比賽腳步也沒停歇，下周將參與日本公開賽，之後還有依序登場的中國公開賽、台北公開賽，期間還要迎接世錦賽，周天成說：「比賽很多，注重健康還是最重要的。」

亞運 周天成 名古屋

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