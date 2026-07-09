亞運／張育陞領男排拚亞運 盼成為像陳建禎一樣可靠的隊長

26歲的旅日球員張育陞今年接下亞運男排隊長，他在職業隊的新賽季轉戰北海道YELLOW STARS，承接前輩「黑狗」陳建禎穿過的19號球衣，國家隊也盼能從陳建禎手中接棒，「成為像他一樣可靠、讓學弟可以安心的老大哥。」

我國男排力拚本屆愛知・名古屋亞運，今年團隊換血再戰，由二度參戰的張育陞擔任隊長，陣容以去年參與世大運的年輕球員為班底，另納入有旅外經驗的蔡沛彰、呂姜耀凱，還有職排好手，中華男排總教練黃宏裕直言：「這批算是台灣最強的組合了，這次亞運可以期待。」

過去我國男排在亞運最佳成績為1998年曼谷、2018年雅加達亞運奪銅牌，這次黃宏裕喊出「坐四望三搶第二」的目標，希望能至少拚回前4、鎖定追平隊史最佳成績，再期許有運氣加成，締造隊史最佳成績。

張育陞上屆杭州亞運首次參賽，今年則是接下男排隊長一職，他說：「既然承擔這份責任，就希望能把整個團隊帶到更好、更有競爭力的地方，以往自己在國家隊可能只想著用表現來幫團隊提升戰力，現在當隊長就要做好教練團和選手之間溝通的橋樑，做的事情會變得更全面，有更多責任跟壓力，但這是一個不錯的挑戰。」

張育陞上月底宣布轉戰北海道YELLOW STARS，球隊也在新球季加盟SV. League，張育陞說：「這對自己來說是最有挑戰的一個球隊，因球隊剛升上SV. League，比起加盟本來就在聯盟前段班的隊伍，這對自己的排球篇章，無論是挑戰或成長，都會是最好的選項。」

在YELLOW STARS空出可以挑選的背號中，張育陞挑了陳建禎穿過的19號，他笑說：「好像不錯，就是一個有紀念意義的背號，也算是對自己的大學長『黑夠』一個大大的尊敬，希望可以成為像他一樣成為這麼有guts、這麼有肩膀的一個隊長。」

上屆杭州亞運還有陳建禎及戴儒謙等大學長在陣中，這次陣容換血後，張育陞肩負帶領球隊的角色，他說：「希望把學長帶給我們的，做經驗傳承，這個位置現在是我，就由我來傳承給這些學弟，希望也可以幫助整個中華男排再提升一個層級。」