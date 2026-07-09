亞運／先專注當下 廖苡任接女排隊長：相信我們表現一定會很亮眼

29歲的「排球甜心」廖苡任第二度參與亞運，並在今年愛知・名古屋亞運擔任女排隊長，對於未來的規劃，她還沒有沒有想得太遠，「不會把這次說是最後一屆，比較想要專注在當下。」

舉球員廖苡任上屆杭州亞運首次參賽，今年則是接掌中華女排的隊長職務，她說：「跟之前相比，大家的共識和凝聚力差滿多的，雖然今年很多選手是第一次打亞運，但是她們的能力和水準非常好，透過教練團的整合，相信我們的表現一定會很亮眼。」

廖苡任去年結束旅日生涯，她坦言，後續持續都有日本球隊有意網羅，但她目前仍在攻讀博士班，廖苡任說：「自己還是想要在國內為排球做更多事情，因為在讀博士過程中，學習到一些像是運科、運動心理或是運動健康這方面的東西，對現在的運動員和自己的表現都非常有幫助。」

至於這次亞運，廖苡任也沒有替自己設下太多框架，對於是否是「最後一屆」參賽之說，廖苡任表示：「如果自己還有力氣打，或是中華隊還有需要，如果自己的表現也還可以的話，還是可以繼續打。」

廖苡任認為，自己先把專注力放在眼前的事物，「比較不會想太遠的以後，比較想專注在當下，不會說這次是最後一屆，因為都還不一定，說不定打完這一屆之後，我腦洞大開，舉球又更聰明了，那我就繼續打。」