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亞運／廖苡任二度參戰當隊長 女排戰力齊全目標「衝進頒獎台」

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
亞運女排培訓隊持續備戰。記者葉姵妤／攝影
亞運女排培訓隊持續備戰。記者葉姵妤／攝影

2026世足賽

我國女排代表隊備戰9月舉行的愛知・名古屋亞運，6月在亞洲盃打下亞軍寫隊史最佳成績，接下來將持續透過國際賽找問題、解決問題，為亞運做好充足的準備，總教練鄧衍敏指出，與這批選手有共識，「想要衝進頒獎台。」

我國女排代表隊在上屆杭州亞運以第6名作收，今年由第二度參賽的「排球甜心」廖苡任擔任隊長，搭配不少首度參賽的新血，包括「越級打怪」的吳紫華、許甄軒，表現十分受到教練團的看好。

鄧衍敏表示，今年球隊的選手很齊全，先發、替補的落差不是太明顯，「今年有滿多第一次參加亞運的選手，以她們現在的年齡和實力水準，加上國際賽的刺激和新鮮感，大家滿有共識，想要衝擊頒獎台。」

迎接亞運之前，女排代表隊行程滿檔，月底將參與由新北市政府及中華排球協會共同主辦的福爾摩沙女子排球國際邀請賽，接下來迎接亞洲東區女子排球錦標賽，之後還有8月底登場的亞錦賽，預計都會以亞運參賽陣容參賽。

鄧衍敏說：「到時候會面對很多狀況，遇到狀況就要有所突破，才能為亞運可能會發生的各種可能，做充足的準備。」

今年女排陣容納入不少心血，其中吳紫華、許甄軒在亞洲盃表現亮眼，讓鄧衍敏直呼「這兩個小傢伙不得了！」吳紫華年僅16歲，有著183公分的身材優勢，還有絕佳彈性，助跑摸高可達310公分，面對大場面也不怯場；許甄軒則是身高177公分，有力量又有很好的身體素質，「重點是她的基本訓練在自己母隊訓練的品質很好，造就她今天進入國家隊，有點無縫接軌地好，滿讚的。」

鄧衍敏認為，她們後續的表現十分值得期待，「把她們調進來之後，原本只是遠遠地看她們的對戰狀況，之後發現是即戰力。」儘管還缺乏大賽經驗，但透過持續比賽及和學姐們對抗，她們的吸收能力很快。

廖苡任 亞運 籃球

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